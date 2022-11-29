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منظمة "التعاون الإسلامي" تُدين استمرار جرائم الاحتلال

29 تشرين ثاني / نوفمبر 2022 03:33

وكالات-الرأي:

أدانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي استمرار جرائم الاحتلال الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية، وإقدامها فجر اليوم على إطلاق النار وتنفيذ إعدامات ميدانية راح ضحيتها الشقيقان جواد وظافر ريماوي، ومفيد اخليل.

وحمّلت المنظمة سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة على هذه الجريمة النكراء التي تجسد سياسة القمع والعدوان والإرهاب الإسرائيلي المستمر بحق أبناء الشعب الفلسطيني.

وجددت دعوتها للمجتمع الدولي بالتدخل العاجل من أجل وضع حد لهذه الاعتداءات والجرائم ومحاسبة مرتكبيها، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني ومقدساته.

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