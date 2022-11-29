بينهم شقيقان.. 5 شهداء برصاص الاحتلال في الضفة

الضفة المحتلة-الرأي:

استشهد اليوم الثلاثاء، خمسة فلسطينيين بينهم شقيقان، برصاص قوات الاحتلال في الضفة الغربية المحتلة.



وأعلنت وزارة الصحة برام الله صباح اليوم ارتقاء الشابين الشقيقين جواد وظافر الريماوي (22 و21 عاماً)، بعد إطلاق قوات الاحتلال النار عليهما في كفر عين شمال غربي رام الله.



كما أعلنت الوزارة عن استشهاد الشاب رائد غازي النعسان بعد إصابته برصاصة في الصدر أطلقها عليه جنود الاحتلال الإسرائيلي في قرية المغير شمال شرق رام الله.



كذلك أعلن اليوم عن استشهاد المواطن مفيد محمد اخليل ( 44 عاما)، متأثرا بجروحه الحرجة التي أصيب بها الليلة الماضية برصاص قوات الاحتلال التي اقتحمت بلدة بيت أمر شمال الخليل.



وفي بلدة بيتونيا غرب رام الله، ارتقى المواطن راني مأمون أبو علي (45 عاما)، متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال في وقت سابق اليوم شمال مدينة البيرة.

وأطلقت النار قوات الاحتلال النار على إطارات سيارة "أبو علي"، فانحرفت عن الطريق واصطدمت بالحاجز المعدني، ثم فتحوا نيران أسلحتهم صوب سائق المركبة من الزجاج الخلفي.

ومنعت قوات الاحتلال مركبات الإسعاف الفلسطينية من الوصول إلى المكان لإخلاء سائق المركبة، وأغلقت المنطقة ومنعت الحركة.