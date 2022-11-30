الاحتلال يعتقل 10 مواطنين بالضفة والقدس

الضفة المحتلة - الرأي

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، 10 مواطنين، من الضفة الغربية والقدس.

ففي نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال، فادي خالد محمود أبو خلف، من قرية عصيرة القبلية.

ومن طولكرم، اعتقلت قوات الاحتلال، محمد سليمان غانم، والأسير المحرر مؤمن موفق أبو كاملة (21 عاما)، والأسير المحرر مجد عبد الله راضي علي، من بلدة عنبتا.

ومن القدس، اعتقلت قوات الاحتلال، الأسير المحرر محمد عبد الهادي عدوان، من بلدة العيزرية.

ومن الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي، محمد يوسف شاهين من بلدة دورا، وعطا الله اسماعيل الطيطي من مخيم الفوار، ورائد احمد البطاط من بلدة الظاهرية.

ومن جنين، اعتقلت قوات الاحتلال، الشاب خالد سابق علاونة، بعد أن داهمت منزله في بلدة جبع وفتشته.

ومن رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال، المواطن عفيف سلوم، بعد أن داهمت منزله، وفتشته، في حي الطيرة من المدينة.