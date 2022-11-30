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الطقس: درجات الحرارة أدنى من معدلها العام بقليل

30 تشرين ثاني / نوفمبر 2022 08:23

رام الله - الرأي

  توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الأربعاء، غائماً جزئيا وباردا نسبيا في المناطق الجبلية لطيفا في بقية المناطق نهارا، باردا خلال ساعات الليل، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أدني من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

والخميس، يكون الجو صافيا بوجه عام لطيفا نهارا باردا خلال ساعات الليل، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام، والرياح جنوبية شرقية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويوم الجمعة المقبل، يكون الجو صافيا بوجه عام لطيفا نهارا باردا خلال ساعات الليل ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى حول معدلها السنوي العام، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

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