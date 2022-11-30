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"راسل نفسك" عبر "واتس آب" لتتجنب النسيان!

30 تشرين ثاني / نوفمبر 2022 09:34

"راسل نفسك" عبر "واتس آب" لتتجنب النسيان!

لا يوجد شيء مزعج أكثر من التوجه إلى السوبر ماركت لتجد أنك نسيت قائمة مشترياتك في المنزل.

لكن الأيام التي تضطر فيها إلى إرهاق عقلك لتذكر العناصر التي تحتاجها، قد تكون شيئا من الماضي، وذلك بفضل أحدث ميزة في "واتس آب".

فقد أطلق تطبيق المراسلة أداة جديدة تسمى "Message Yourself" (راسل نفسك)، تتيح لك، كما يوحي الاسم، إرسال ملاحظات وتذكيرات وتحديثات لنفسك.

وستساعد المستخدمين على تتبع قوائم المهام الخاصة بهم، وإرسال الملاحظات والتذكيرات أو قوائم التسوق لأنفسهم، وفقا لتطبيق "واتس آب".

ولاستخدام الأداة، ما عليك سوى فتح "واتس آب" وإنشاء محادثة جديدة بالنقر فوق الرمز الموجود في الزاوية اليمنى العليا من الشاشة.

وسترى الآن جهة الاتصال الخاصة بك في أعلى القائمة، فوق جهات اتصال هاتفك. وببساطة اضغط على رقمك وابدأ المراسلة.

وتأتي الميزة الجديدة بعد وقت قصير من إطلاق "واتس آب" أداة جديدة تسمى المجتمعات، تتيح لك إرسال رسائل إلى مجموعات متعددة في وقت واحد.

وتسمح الأداة لـ wsers بوضع العديد من الدردشات الجماعية معا تحت موضوع واحد وتشارك التحديثات معهم جميعا.

المصدر: ديلي ميل

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