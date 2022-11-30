وكالة الرأي الفلسطينية البرقوني : تعزيز خدمات حديثي الولادة أثمرت في انخفاض نسبة الوفيات وكالة الرأي الفلسطينية عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى وكالة الرأي الفلسطينية الشؤون الادارية بالصحة تناقش آلية استلام التبرعات الطبية وكالة الرأي الفلسطينية حصيلة عمل وزارة المالية على معابر قطاع غزة أمس وكالة الرأي الفلسطينية غوغل تحدّث متصفح Chrome لتفادي ثغرة برمجية خطيرة! وكالة الرأي الفلسطينية وصول فوج المعتمرين الأول عبر معبر رفح وكالة الرأي الفلسطينية "راسل نفسك" عبر "واتس آب" لتتجنب النسيان! وكالة الرأي الفلسطينية ماسك يحذّر من إمكانية حظر "تويتر" في متجر AppStore! وكالة الرأي الفلسطينية أكبر بركان نشط على الكوكب لأول مرة منذ عام 1984 وكالة الرأي الفلسطينية اكتشاف خمسة فيروسات جديدة في الخفافيش
أخبار » التكنولوجيا و التقنية

غوغل تحدّث متصفح Chrome لتفادي ثغرة برمجية خطيرة!

30 تشرين ثاني / نوفمبر 2022 09:36

غوغل تحدّث متصفح Chrome لتفادي ثغرة برمجية خطيرة!
غوغل تحدّث متصفح Chrome لتفادي ثغرة برمجية خطيرة!

أعلنت غوغل عن إطلاق تحديث طارئ لمتصفح Chrome العامل على الحواسب، لتصحيح ثغرة برمجية تشكل خطرا على خصوصية بيانات المستخدمين وأجهزتهم.

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن الثغرة تم اكتشافها في نوفمبر الجاري من قبل أحد خبراء أمن المعلومات التابعين للمجموعة 22 في تحليل البيانات الخطيرة في شركة غوغل.

وتشير غوغل إلى "أن الثغرة التي حملت رمز CVE-2022-4135 هي عبارة عن خطأ برمجي يمكن لقراصنة الإنترنت استغلاله لتجاوز أمن وحدات معالحة الرسوميات في الحواسب، ويمكن استغالاها للوصول إلى بيانات الأجهزة والتحكم بها، وتنفيذ هجمات إلكترونية على نمط هجمات الفدية".

ونصحت غوغل مستخدمي  Chrome بتحديث متصفحهم إلى النسخة "107.0.5304.121/122" في حال كانوا يستخدمون حواسبا تعمل بأنظمة ويندوز، وتحديث المتصفح إلى نسخة "107.0.5304.122" للحواسب العاملة بنظامي Mac و Linux.


وللحصول على التحديث الجديد يجب على المستخدم التوجه إلى قائمة "الإعدادات" في المتصفح، ومن ثم خيار "about Chrome" وبعد الضغط على هذا الخيار سيتم تحميل التحديث تلقائيا، ولاستكمال العملية يجب إعادة إقلاع الحاسب.

المصدر: habr.com

 

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

باحثون يوصون بفضح ممارسات الفصل العنصري للاحتلال ضد الفلسطينيين

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟