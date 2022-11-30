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أوقاف رفح تنفّذ لقاءً توعويًّا بعنوان "مقامك حيث أقامك" للشرطة النسائيّة

30 تشرين ثاني / نوفمبر 2022 12:24

أوقاف رفح تنفّذ لقاءً توعويًّا بعنوان "مقامك حيث أقامك" للشرطة النسائيّة
أوقاف رفح تنفّذ لقاءً توعويًّا بعنوان

رفح- الرأي
نفَّذ قسم الدعوة والإرشاد - إناث بمديريّة أوقاف رفح لقاءً توعويًّا بعنوان "مقامك حيث أقامك"، استهدف موظّفات الشرطة النسائيّة في المحافظة، بحضور مشرفة الدعوة والإرشاد - إناث أ. صباح نوفل، والداعية أ. ريم أبو عمرة.

بدورها أوضحت نوفل أنّ الأوقاف تسعى إلى نشر العلوم الشرعيّة في كل زاوية ومكان، وتسعى إلى إيصال رسالتها عبر فعالياتها وأنشطتها المختلفة، منوّهةً أن القسم مستمر في تنفيذ الدورات؛ من أجل تربية الأجيال على حب دينهم وعقيدتهم ووطنهم.

وأشادت بجميع الجهود المبذولة في تعزيز الجانب الدينيّ والدعويّ،  والاقتداء بسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، والتخلّق بأخلاقه.

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