وكالة الرأي الفلسطينية انطلاق مشروع المنظومة المحوسبة لرعاية وكفالة الأيتام في قطاع غزة وكالة الرأي الفلسطينية العمل والتعليم تختتمان دورة تدريبية في مجال العمل عن بعد وكالة الرأي الفلسطينية المواصلات تعزز تعاونها مع قيادة شرطة المرور وكالة الرأي الفلسطينية وفد من حماس يعزّي بوفاة الطبيبة الأسترالية "جين كالدر" وكالة الرأي الفلسطينية تعليم شمال غزة تناقش مع المشرفين التربويين إجراءات امتحانات الثانوية العامة وكالة الرأي الفلسطينية التعليم تتفقد أعمال تطوير الأستديو التعليمي في مديرية خان يونس وكالة الرأي الفلسطينية تعليم خان يونس ينظم مسابقة "لون حياتك بالقراءة" وكالة الرأي الفلسطينية استشهاد فتى متأثراً بإصابته برصاص الاحتلال في النقب وكالة الرأي الفلسطينية العمل توقع عقود تشغيل برنامج مسار لـ300 عامل ومهني وكالة الرأي الفلسطينية وفد طبي بمجمع الشفاء يجري 11 عملية جراحية بالجهاز الهضمي
أخبار » الأخبار الفلسطينية

وفد من حماس يعزّي بوفاة الطبيبة الأسترالية "جين كالدر"

30 تشرين ثاني / نوفمبر 2022 02:15

FsHJY
FsHJY

غزة - الرأي

قدّم وفد من حركة المقاومة الإسلامية حماس واجب العزاء بوفاة الطبيبة الأسترالية "جين كالدر"، التي توفيت أمس الإثنين في مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، عن عمر ناهز 89 عامًا.

وزار وفد الحركة برئاسة د. باسم نعيم عضو قيادة حركة حماس في قطاع غزة بيت عزاء الفقيدة في مقر جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في مدينة غزة، وقدّم التعازي لعائلتها ومحبيها.

وأشاد الوفد بمناقب الفقيدة "كالدر" بصفتها مناضلة أممية ومناصرة للشعب والقضية الفلسطينية، وأيقونة من أيقونات العمل الإنساني.

والراحلة كالدر من مواليد أستراليا عام 1936، عاشت في حي الأمل بمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، وانطلقت قبل حوالي 40 عاما إلى منطقة الشرق الأوسط، واضعة نصب عينيها مساعدة الأطفال للعيش في أمان واستقرار.

وحصلت جين كالدر على وسام "رفيق" من أستراليا عام 2005؛ تكريمًا لها على الخدمة الإنسانية في الشرق الأوسط، وخاصة للأشخاص ذوي الإعاقة الذين يعيشون في مخيمات اللاجئين في لبنان وقطاع غزة.

eZWle (1) FsHJY gjvus
متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

انطلاق مشروع المنظومة المحوسبة لرعاية وكفالة الأيتام في قطاع غزة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟