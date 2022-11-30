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جماهير حاشدة تشيع جثمان الشهيد "النعسان" في رام الله

30 تشرين ثاني / نوفمبر 2022 02:46

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

فلسطين المحتلة - الرأي

شيعت جماهير فلسطينية غفيرة، من قرية المغير شمال شرق رام الله، اليوم الأربعاء، جثمان الشهيد رائد النعسان، الذي ارتقى متأثراً بإصابته برصاص الاحتلال.

وانطلق موكب التشييع بجنازة عسكرية من مجمع فلسطين الطبي، ثم جاب شوارع مدينة رام الله، قبل أن ينقل إلى مسقط رأسه في المغير، وصولاً إلى منزل ذويه الذي ألقت عائلته عليه نظرة الوداع.

وأدى المشيعون صلاة الجنازة عليه في مسجد القرية، قبل أن يوارى الثرى بالمقبرة.

وندّد المشاركون في موكب التشييع بجرائم الاحتلال، ودعوا إلى مواصلة النضال، ورص الصفوف، وإنهاء الانقسام، لكي يتمكن شعبنا من التصدي لعدوان الاحتلال وجرائمه المتواصلة.

وكان الشهيد "النعسان" قدر ارتقى أمس متأثرًا بجروح حرجة، إثر إصابته برصاصة في الصدر أطلقها عليه جنود الاحتلال بعد اقتحام المغيّر.

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