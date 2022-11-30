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هنية يُهاتف أحلام التميمي معزيًا بوفاة والدها

30 تشرين ثاني / نوفمبر 2022 03:33

وكالات-الرأي:

هاتف رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، "إسماعيل هنية"، صباح اليوم الأسيرة المحررة أحلام التميمي، وقدّم لها التعازي بوفاة والدها الحاج عارف أحمد التميمي الذي فارق الحياة بعد عمر طويل قضاه في النضال والعمل الوطني.

وأشاد رئيس الحركة بمناقب الفقيد رحمه الله وجهاده وكريمته التي تحررت في صفقة وفاء الأحرار بعد أن قضت محكمة صهيونية بسجنها لمدة 16 مؤبدًا قضت منهم نحو عشرة أعوام في سجون الاحتلال، ثم أُبعدت إلى الأردن الشقيق.

ونقل هنية تعازيه إلى أسرة الفقيد ومحبيه، سائلًا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جنانه، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان وحسن العزاء.

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