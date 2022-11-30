مختصون يوصون بضرورة تشكيل لجنة لحماية المحتوى الفلسطيني

غزة – الرأي:

أوصى مختصون في الإعلام الرقمي، بتشكيل لجنة تشرف عليها "لجنة دعم الصحفيين"، تُعنى وتُقدم الدعم الفني والتقني واستقبال شكاوى انتهاكات مواقع التواصل الاجتماعي، وتقديم الحلول التقنية اللازمة لذلك.

ودعا المختصون في أحاديث منفصلة خلال طاولة مستديرة، نظمتها "لجنة دعم الصحفيين" في قطاع غزة اليوم الأربعاء، تزامناً مع اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، بإدارة المختص في الاعلام الاجتماعي سائد حسونة، لتطوير الكادر الإعلامي الفلسطيني بما يوائم التحديات والحضور المهم على مواقع التواصل الاجتماعي، وتطوير المحتوى بلغات متعددة من خلال التشبيك مع نشطاء عرب وأجانب، والتأكيد على دور المؤسسات الفلسطينية الرسمية للضغط على إدارات مواقع التواصل الاجتماعي لتغيير التعامل بازدواجية مع محتوى الاعلام الفلسطيني.

وأجمع المختصون، على أن يكون العمل موجهاً ضمن مؤسسات راعية، وليس جهوداً فردية فقط، مع استثمار هذه الجهود والبناء عليها، وزيادة الوعي بكيفية التعامل مع معايير المجتمع التي تتبناها مواقع التواصل الاجتماعي، إضافة إلى زيادة الجهود في مجال التدريب على مهارات الاعلام الرقمي وتطوير صناعة المحتوى الإعلامي الرقمي، وإدارة حسابات مواقع التواصل الاجتماعي.

واتفق المشاركون، على تأسيس لجنة وطنية لرفع قضايا انتهاكات وممارسات إدارات منصات وسائل التواصل الاجتماعي يدعم هذه اللجنة جهداً دبلوماسياً وسياسياً جاداً، لانتزاع حرية الرأي والتعبير.

وأجمعوا على ضرورة صناعة تطبيقات عربية جديدة تنافس منصات التواصل الاجتماعي الصينية والأمريكية، وتحسين استخدام المصطلحات الفلسطينية، والابتعاد عن سوء الاستخدام لها في خطوة مهمة لدعم الرواية الفلسطينية، والتعامل مع متغيرات منصات التواصل الاجتماعي خصوصاً موقع "تويتر"، بما ينعكس إيجابياً على تطوير المحتوى الفلسطيني.

وحث المختصون على استثمار الأدوات التقنية مثل اشغال "الترند" و"البث المباشر" وتقنيات المنصات الجديدة مثل "كلوب هاوس" فيما يخدم صعود القضية الفلسطينية، وتطوير شكل وسردية المحتوى الفلسطيني، وطريقة تقديمه على جميع المنصات بما يناسب طبيعتها الفنية.

وطالبوا بتكوين حاضنة تدريبة للنشطاء الجدد وتدريبهم على أحدث تقنيات الاعلام الاجتماعي، ورعاية انجازاتهم من خلال تصديرها للمؤسسات الداعمة، وتطوير مهارات الجانب التقني في استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، من خلال تعزيز الأمن الرقمي والتوعية بمخاطر نشر المعلومات وتصديق الاشاعات المضللة.

وفي كلمته قال منسق لجنة دعم الصحفيين في الأراضي الفلسطينية الصحفي صالح المصري: إنه على الرغم من كل التحديات والملاحقة الكبيرة والانتهاكات التي يتعرض له الاعلام الرقمي الفلسطيني من الاحتلال، إلا إنه حقق إنجازات كبيرة وصدّر الرواية الفلسطينية للعالم العربي والخارجي.

وأكّد المصري، أن الاعلام الرقمي الفلسطيني سجل حضوراً كبيراً على المستوى الدولي والرقمي في نهائيات مونديال قطر 2022، فهو عزز الرواية الفلسطينية وأثبت انحياز العالم إلى مظلومية الشعب الفلسطيني.

وأشار المصري، إلى أن النشطاء الفلسطينيين قاموا بتحويل مونديال قطر، إلى مظاهرة كبيرة داعمة ومناصرة للقضية الفلسطينية، من خلال تعزيز الرواية الفلسطينية، ودحض الدعاية "الإسرائيلية".

ودعا إلى تطوير وتعزيز كادر الاعلام والمحتوى الرقمي الفلسطيني، بما يتواءم مع التحديات والملاحقة "الإسرائيلية" المستمرة له.

وأضاف: "ما يجري في مونديال قطر من دعم وتأييد للقضية الفلسطينية، يجب أن يدفعنا إلى تعزيز وتشبيك علاقاتنا مع الوطن العربي والإسلامي والدولي لكي نشكل حضوراً في ساحات عربية ودولية أخرى، داعياً إلى أهمية عدم اغفال الجانب القانوني فيما يتعلق ملاحقة الاعلام الرقمي، والرواية الفلسطينية من الاحتلال.

من جهته، قال المختص في الاعلام الرقمي، مدير مركز الأوروبي للتدريب والتطوير في تركيا، خالد صافي: إن هناك تحديات كبيرة يواجهها المحتوى الفلسطيني على منصات التواصل الاجتماعي، أبرزها أن الاحتلال يسعى جاهداً لحجب الرواية الفلسطينية وقبول روايته المزيفة.

ودعا صافي خلال كلمة له، المؤسسة الفلسطينية الرسمية، للتحرك للضغط على إدارة منصات التواصل الاجتماعي، لقبول المحتوى الفلسطيني الذي يُحاكي الرواية الفلسطينية.

من جانبه قال رئيس قسم الاعلام في الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية د. سامي عكيلة: إن تقييد الوصول للمحتوى الفلسطيني، ليس كله متعلقاً بالمؤامرة والهجوم عليه، بل هو يكون أحياناً نتاج ضعف وعي لدى صناع المحتوى الفلسطيني، الذين لا يتعاملون بوعي كبير مع معايير مواقع التواصل الاجتماعي.

ودعا عكيلة خلال كلمته، إلى تشكيل لجنة وطنية تتبنى كل تلك القضايا الانتهاكات التي يتعرض لها المحتوى الفلسطيني، وترفع إلى الجهات المختصة باسمها، كما دعا العرب إلى صناعة بديل عربي كمنصة نشر محتوى تنافس "تويتر" و "وتيك توك" و"فيس بوك" و"انستغرام"، وجميع منصات التواصل الأخرى.