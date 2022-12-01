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الطقس: ارتفاع طفيف على درجات الحرارة

01 كانون أول / ديسمبر 2022 08:18

رام الله - الرأي

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، اليوم الخميس، صافياً بوجه عام بارداً نسبياً في المناطق الجبلية لطيفا في بقية المناطق نهاراً، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام، والرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وهذه الليلة: يكون الجو صافياً بوجه عام وبارداً، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وغداً الجمعة، يكون الجو صافيا بوجه عام لطيفاً نهاراً بارداً خلال ساعات الليل ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، لتبقى حول معدلها السنوي العام، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

أما السبت، يكون الجو غائماً جزئياً إلى غائم لطيفاً نهاراً بارداً خلال ساعات الليل، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وأوضح دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو يوم الأحد المقبل، غائماً جزئياً إلى صافٍ بارداً نسبيا في المناطق الجبلية لطيفاً في بقية المناطق نهاراً بارداً خلال ساعات الليل ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أدنى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

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