تحذير عاجل عبر "واتس آب" لملايين المستخدمين

وكالات- الرأي

يتم حث مستخدمي "واتس آب" في جميع أنحاء العالم على الانتباه من الرسائل المزيفة بعد أن حذر المتسللون من أن لديهم إمكانية الوصول إلى ملايين أرقام الهاتف.

فإذا تلقيت رسالة "واتس آب" من رقم لا تعرفه في الأسابيع المقبلة، فقد تكون عملية احتيال. وإذا تلقيت أي شيء لا يبدو صحيحا، فلا ترد عليه وقم بحذفه دون تأخير.

وادعى أحد المتسللين أنه سرق 487 مليون رقم هاتف لحساب "واتس آب" ويعرض الآن بيعها لمن يدفع أعلى سعر. ويبدو أن هذا قد لا يمثل تهديدًا من محتال وفي عدد قليل من الأرقام المختارة مع الفريق في Cybernews الذي أكد منذ ذلك الحين أنها حسابات حقيقية.

وتتضمن مجموعة الأرقام مستخدمين من جميع أنحاء العالم ويبدو أن جميع مستخدمي "واتس آب" في المملكة المتحدة والولايات المتحدة وأوروبا قد تأثروا.

وبعد الكشف عن المزيد من خططهم، أخبر ممثلو التهديد Cybernews أنهم يبيعون مجموعة البيانات الأمريكية مقابل 7000 دولار، وبيانات المملكة المتحدة بـ 2500 دولار، وألمانيا بـ 2000 دولار.

وبمجرد أن تصبح في أيدي مجرمي الإنترنت، يمكن بسهولة استخدام هذه الأرقام لإرسال رسائل غير مرغوب فيها أو روابط أو رسائل ضارة تهدف إلى سرقة الأموال.