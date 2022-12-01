تعليم غرب غزة يُنفذ مسابقة ثمرة القراءة

غزة- الرأي

نفذت مديرية التربية والتعليم غرب غزة، قسم التقنيات التربوية مسابقة ثمرة القراءة ضمن خطة وزارة التربية والتعليم، والتي تشمل طلبة الصفوف الرابع والخامس، وقد أُقيمت بإشراف مشرف المكتبات المدرسية غرب غزة أ. فؤاد النعامي، ومشرف المرحلة أ.إبراهيم أبو العمرين ومن قسم التقنيات م.عبد الله دويمة.

وقد حضر أيضاً وفداً من الوزارة لمتابعة المسابقة والذي ضم أ. ماجد لولو مدير دائرة المختبرات والمكتبات بالوزارة و أ.فرج السرحي رئيس قسم المكتبة الإلكترونية بالوزارة.

وثمن الوفد الجهود التي تُبذل من قِبل قسم التقنيات وأمناء المكتبات وذلك من أجل إنجاح المسابقة التي ترعاها وزارة التربية والتعليم العالي.

يُذكر أن المسابقة هي مسابقة جديدة تُقام للعام الثاني على التوالي حيث يقرأ الطلبة أربع قصص ويتم بعد ذلك إقامة إختبار مركزي موحد لجميع طلبة المدارسة في المديرية