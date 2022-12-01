مساعد مدير عام الشرطة يستقبل اتصالات المواطنين واستفساراتهم

غزة- الرأي

استقبل مساعد مدير عام الشرطة لشؤون المحافظات العميد جمال الديب، الخميس، اتصالات المواطنين عبر الرقم المجاني لاستعلامات وزارة الداخلية، واستفساراتهم بشأن القرار الحكومي بمنع إقامة الحفلات في الشوارع والأماكن العامة.

يأتي ذلك، ضمن النافذة التواصلية التي تخصصها العلاقات العامة بوزارة الداخلية والأمن الوطني باستمرار، لتعزيز التواصل المباشر بين المواطنين والمسؤولين في الوزارة.

وأعلنت "الداخلية" في وقت سابق عن قرار منع إقامة حفلات الأفراح في الشوارع والأماكن العامة في قطاع غزة، واقتصارها على الصالات والأماكن المغلقة، اعتباراً من مطلع العام المقبل؛ حفاظاً على حالة الهدوء والسكينة، وتحقيقاً للمصلحة العامة.

وشهدت الفترة المخصصة لاستقبال العميد الديب اتصالات المواطنين، التي بدأت من الساعة 10 صباحًا وحتى 12 ظهرًا، عددًا من الاستفسارات بشأن القرار الحكومي وتفاصيل تطبيقه.

وأوضح العميد الديب للمواطنين، حيثيات قرار منع الحفلات في الشوارع والأماكن العامة ومسوغاته، والتفاصيل المتعلقة بذلك.

وقال العميد الديب إن القرار يأتي ضمن الجهود الحكومية المستمرة لتعزيز حالة الهدوء والسكينة في قطاع غزة؛ وذلك بناء على دراسة مستفيضة للواقع.

وأضاف الديب أن الشرطة تتابع جميع التفاصيل المتعلقة بالقرار مع الجهات ذات العلاقة.

ورداً على استفسارات المواطنين، أكد العميد الديب أن وزارة الداخلية نظرت في بدائل إقامة الحفلات في الشوارع والأماكن، منوهًا إلى أن الحفلات لم تُمنع بشكل كامل، بل يمكن إقامتها داخل الصالات والشاليهات والأماكن المغلقة، وبذلك تتحقق المنفعة العامة لجميع أبناء شعبنا.

وقال مساعد مدير عام الشرطة، إنه جرت دراسة لجميع الإشكاليات التي تنطوي عليها إقامة الحفلات في الشوارع، من إغلاق للطرق والتسبب في الازدحامات المرورية، فضلاً عن الضجيج والإزعاج لساعات طويلة في الليل، والذي يؤثر على شريحة كبيرة من المواطنين ككبار السن والمرضى والطلبة.

ويأتي هذا اللقاء، ضمن برنامج مستمر تقوم به العلاقات العامة بوزارة الداخلية والأمن الوطني، لتعزيز نوافذ التواصل المباشر بين المسؤولين في الوزارة وبين المواطنين، بما يسهم في سرعة حل مشاكل المواطنين، والإجابة عن استفساراتهم المختلفة، ودراسة مقترحاتهم بما يساهم في تقديم الخدمة للجمهور بأفضل صورة.