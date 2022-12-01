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ضمن أسبوع المكتبات المدرسية

تعليم شرق غزة ينظم مسابقة لون حياتك بالقراءة

01 كانون أول / ديسمبر 2022 02:20

تعليم شرق غزة ينظم مسابقة لون حياتك بالقراءة
تعليم شرق غزة ينظم مسابقة لون حياتك بالقراءة

غزة- الرأي

نظمت مديرية التربية والتعليم شرق غزة مسابقة لون حياتك بالقراءة ضمن أسبوع المكتبات المدرسية .

وتابع مجريات المسابقة التي تعقد في مركز التدريب التربوي أ. ماجد لولو مدير دائرة المكتبات في وزارة التعليم ، د. محمد أسامة عامر مدير الدائرة الفنية في المديرية ، أ. حنان زقوت رئيس قسم التدريب التربوي ، أ. محمد درويش مسير قسم التقنيات التربوية ، أ. فرج السرحي رئيس قسم المكتبات الإلكترونية في الوزارة  ، أ. عادل الحوت مشرف الذكاء الاصطناعي في المديرية.

وتستهدف المسابقة طلبة الصف الرابع والخامس، وهي عبارة عن مجموعة من القصص عدد 4 يقرأها الطالب ويجيب عن الأسئلة.

وأوضح لولو أن هذه المسابقة تنمي روح القراءة عند الطلبة ، مشيراً إلى أن هذه المسابقة ضمن خطط الوزارة في الارتقاء بمستوى الطلبة نحو الأفضل.

بدوره أكد عامر على أهمية القراءة عند الطلبة في التحفيز العقلي ، وزيادة المعرفة والمفردات لديهم ، مضيفاً أن المديرية من خلال قسم التقنيات التربوية والأقسام المعنية تتابع وتنفذ العديد من المسابقات للارتقاء بالطلبة نحو الأفضل

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