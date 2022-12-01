وكالة الرأي الفلسطينية الحكم المحلي تعقد ورشة بعنوان للتنظيم والتخطيط العمراني وكالة الرأي الفلسطينية إدارة البترول بالمالية تجري جولة لمحطات الغاز وكالة الرأي الفلسطينية وزارة التعليم تفتتح المعرض المركزي لنوادي STEM وكالة الرأي الفلسطينية تعليم شرق غزة ينظم مسابقة لون حياتك بالقراءة وكالة الرأي الفلسطينية "المرأة" تستكمل تكريم الشرطيات العاملات في رفح وخانيونس وكالة الرأي الفلسطينية الصحة تناقش تطوير خدمات الطوارئ في مستشفى شهداء الأقصى وكالة الرأي الفلسطينية مساعد مدير عام الشرطة يستقبل اتصالات المواطنين واستفساراتهم وكالة الرأي الفلسطينية "المحكمة العسكرية" تمهل المتهم "أبو سنيمة" عشرة أيام لتسليم نفسه وكالة الرأي الفلسطينية "الجوازات" تُصدر 9 آلاف معاملة للمواطنين خلال نوفمبر وكالة الرأي الفلسطينية مستشفى النصر للأطفال يجرى(713) جلسة علاج طبيعي خلال نوفمبر 2022
أخبار » الأخبار الفلسطينية

الاحتلال يهدم مبنى ومعرشات في مدينة الطيبة

01 كانون أول / ديسمبر 2022 02:59

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

فلسطين المحتلة - الرأي

هدمت جرافات وآليات سلطات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الخميس، مبنى ومعرشات في مدينة الطيبة في الداخل الفلسطيني المحتل.

وذكرت مصادر محلية أن جرافات الاحتلال معززة بحماية قوات كبيرة من شرطة الاحتلال، اقتحمت المنطقة الغربية للمدينة ونفذ عمليات الهدم.

وأوضحت أن قوات الاحتلال حاصرت المنطقة ومنعت المواطنين من الدخول إليها، وهدمت المبنى وعددًا من المعرشات المخصصة لتربية الخيول.

ونقلت تلك المصادر عن أصحاب تلك المبنى والمعرشات أن عملية الهدم جاءت بشكل مفاجئ دون سبق إنذار.

وتصعد سلطات الاحتلال من وتيرة الهدم في بلدات الداخل الفلسطيني والنقب بزعم عدم الحصول على تراخيص البناء، التي تمتنع هي ذاتها عن منحها للفلسطينيين، ضمن مخطط للتضييق عليهم وعدم توسيع مسطحات البلدات التي يقطنوها.

 

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

انطلاق مشروع المنظومة المحوسبة لرعاية وكفالة الأيتام في قطاع غزة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟