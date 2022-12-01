الاحتلال يهدم مبنى ومعرشات في مدينة الطيبة

فلسطين المحتلة - الرأي

هدمت جرافات وآليات سلطات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الخميس، مبنى ومعرشات في مدينة الطيبة في الداخل الفلسطيني المحتل.

وذكرت مصادر محلية أن جرافات الاحتلال معززة بحماية قوات كبيرة من شرطة الاحتلال، اقتحمت المنطقة الغربية للمدينة ونفذ عمليات الهدم.

وأوضحت أن قوات الاحتلال حاصرت المنطقة ومنعت المواطنين من الدخول إليها، وهدمت المبنى وعددًا من المعرشات المخصصة لتربية الخيول .

ونقلت تلك المصادر عن أصحاب تلك المبنى والمعرشات أن عملية الهدم جاءت بشكل مفاجئ دون سبق إنذار .