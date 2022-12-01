الاحتلال يحدد جلسة للحكم النهائي على الأسير نائل البرغوثي

فلسطين المحتلة - الرأي

قررت محكمة الاحتلال العسكرية في "عوفر" عقد جلسة جديدة يوم الأحد القادم، 4 ديسمبر 2022، للأسير نائل البرغوثي المعتقل في سجون الاحتلال منذ 43 عاماً.

وقال نادي الأسير إنّه من المفترض أن تُصدر المحكمة العسكرية في هذه الجلسة قرارها النهائيّ في قضية "البرغوثي" وهو أحد محرري صفقة "وفاء الأحرار" المُعاد اعتقالهم عام 2014.

وكانت المحكمة العليا للاحتلال قد أعادت القضية مجددًا إلى المحكمة العسكرية للاحتلال في قرار صدر عنها في شهر أيار/ مايو من العام الجاري.

وجاء إعادة القضية بدعوى أنّ المحكمة العسكرية هي من أصدرت الحكم الأول بحقه عام 2015، وهي كذلك من أعادت له الحكم المؤبد و(18) عامًا على خلفية وجود "ملف سرّي".

ويعتبر الأسير "البرغوتي" صاحب أطول مدة اعتقال في تاريخ الحركة الأسيرة، أمضى منها 34 عامًا بشكل متواصل.