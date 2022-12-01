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"القسام": الأسرى خط أحمر ولن نسمح بتسلط الاحتلال عليهم

01 كانون أول / ديسمبر 2022 07:28

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

غزة – الرأي:

قالت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، إنها لن تترك الأسرى في سجون الاحتلال وحدهم، محذّرة في السياق العدو الصهيوني من استهداف الأسرى داخل السجون.

جاء ذلك خلال كلمة للقسام ألقتها في حفل نظمته حركة حماس، ومكتب إعلام الأسرى بمدينة غزة اليوم الخميس، لتكريم الأسرى الحافظين لكتائب الله، في سجون الاحتلال، تحت شعار "أهل القرآن خلف القضبان".

وشدّدت الكتائب على أنها لن تسمح للعدو الإسرائيلي بأن يتسلط على الأسرى، مشيرة في السياق إلى أن العالم ما زال يتجاهل معاناة الأسرى في سجون الاحتلال.

وعدّت القسام قضية الأسرى بأنها "خط أحمر"، مشددة على أن "العدو يكذب على نفسه ومجتمعه ويتلاعب بعواطف عائلات جنوده الأسرى، وقادة العدو يتاجرون بقضية الأسرى ويتوعدون باستهداف الأسرى".

وشدّدت على أنها ستدافع عن الأسرى بكل وسيلة ممكنة "حتى ولو اضطررنا لكسر أقفال الزنازين بأيدينا والأيام ستثبت صدق قولنا وفعلنا". وتابعت: "نحتفي بالغائبين الحاضرين، أولئك الأسرى الذين غيّب السجان عنا أجسادهم وما استطاع أن يُغيّب أرواحهم".

وأوضحت كتائب القسام أن العدو أراد للأسرى التغييب والاندثار لكنهم يثبتوا اليوم أن دورهم وبصمتهم حاضرة في كل الميادين.

وأردفت: "نحتفل اليوم بثلة صابرة محتسبة متحدية للسجن والسجان أراد العدو لهم التغييب والاندثار لكن أسرانا يثبتون اليوم وكل يوم أن بصمتهم حاضرة فقد استطاعوا أن يجعلوا من السجون منارة للعلم وتدارس القرآن".

ورأت أن العالم الظالم ينحاز إلى الاحتلال ويتباكى على جنود الأسرى لدينا، بينما يتجاهل معاناة آلاف الأسرى والأسيرات.

وأكدت أن قضية الأسرى ستبقى على رأس أولوياتها، "وفي مقدمة أجندتنا ونحن لا نتكلم بالوعود بل نسعى لتحقيقه بكل السبل الممكنة"، مشيرة إلى أنها لن تسمح لأن يكون الأسرى مادة دعائية للاحتلال.

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