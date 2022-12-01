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الضفة والقدس تشهدان 43 عملاً فدائياً خلال 24 ساعة

01 كانون أول / ديسمبر 2022 08:16

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

فلسطين المحتلة - الرأي

سجلت الضفة الغربية ومدينة القدس المحتلة 43 عملاً مقاوماً خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، كان أبرزهم 5 عمليات إطلاق نار، وتفجير عبوة ناسفة، و16 نقطة مواجهة، وإلقاء 5 زجاجات حارقة، و8 عمليات تصدي للمستوطنين وتحطيم مركباتهم.

وشهدت مدينة القدس مواجهات في كل من "الرام وحي الطور" كما سجلت رام الله مواجهات في منطقة "أبو شخيدم وعابود وترمسعيا والنبي صالح"، فيما شهدت "بيرزيت وشارع 60" ألقاء حجارة وتصدي للمستوطنين وتحطيم مركباتهم.

وأطلق مقاومون النار في منطقتي مستوطنة "شاكيد وموفودوتان" وحي الهدف ومخيم جنين، في مدينة جنين، إلى جانب اندلاع مواجهات في المخيم.

وفي نابلس، أطلق مقاومون النار تجاه قوات الاحتلال، فيما شهدت سلفيت، وعزون والفندق في قلقيلية، عمليات إلقاء حجارة صوب المستوطنين وتحطيم مركباتهم.

وشهدت طولكرم اندلاع مواجهات والقاء حجارة، بالقرب من الجدار العازل، فيما سجلت بيت لحم عمليات إلقاء حجارة وتصدي للمستوطنين وتحطيم مركباتهم.

أما في الخليل، فقد سجلت المقاومة إلقاء حجارة وتصدي للمستوطنين، وتحطيم مركباتهم في مفرق غوش عتصيون ومخيم العروب.

وفيما يتعلق بالعمليات النوعية، فقد شهدت الضفة اشتباكات متكررة وإلقاء عبوات ناسفة على قوات الاحتلال خلال اقتحام مدينة ومخيم جنين.

كما جرى استهداف مستوطنة "مجدال عوز" بـ 5 زجاجات حارقة، واستهداف مركبات مستوطنين بالحجارة وتحطيمها في بيت لحم، وإلقاء حجارة وتحطيم مركبات مستوطنين على طريق مستوطنة غوش عتصيون ومخيم العروب في الخليل.

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