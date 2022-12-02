كأس العالم 2022.. الكاميرون تصطدم بالبرازيل في لقاء المهمة الصعبة

يخوض منتخب الكاميرون، مواجهة قوية أمام نظيره البرازيلي، في تمام التاسعة من مساء الجمعة، على ملعب "لوسيل"، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من المجموعة السابعة، في كأس العالم 2022 المقامة حاليا في قطر.

واستطاع منتخب البرازيل التأهل إلى دور الـ 16 من مونديال قطر 2022، بعد فوزه في أول مباراتين على صربيا بثنائية نظيفة ثم على سويسرا 1 – 0.

بينما على الجانب الآخر تمكن المنتخب الكاميروني من العودة وفرض التعادل الايجابي علي المنتخب الصربي بعد تأخره بهدفين لتنتهي المباراة بثلاثة اهداف مقابل ثلاثة، بعدما خسر مباراته الأولى أمام سويسرا، بهدف نظيف.

ويفتقد المنتخب البرازيلي خلال مواجهة الليلة، لخدمات الثلاثى النجم نيمار، دانيلو وأليكس ساندرو بداعى الإصابة، بينما يغيب أونانا حارس الكاميرون، بعد استبعاده من قائمة الفريق لأسباب تأديبية.

ويحتاج منتخب الأسود غير المروضة لتحقيق الفوز على السيليساو، مع خسارة سويسرا أمام صربيا، من أجل مرافقة منتخب البرازيل إلى الدور التالى من البطولة.

والتقى منتخبا البرازيل والكاميرون خمس مرات، من بينها مرتان في نهائيات كأس العالم، وفازت البرازيل في 4 مناسبات، فيما كان انتصار الكاميرون الوحيد في كأس القارات في 2003.



وسبق للبرازيل الفوز على الكاميرون في كأس العالم عامَي 1994 و2014 بنتيجتَي 3-0 و4-0، كما تقابلا في كأس القارات عام 2001 وفازت البرازيل بهدفين دون رد، وتكرر اللقاء بينهما في بطولة القارات عام 2003 عندما توفى مارك فيفيان فويه في الملعب، وفازت الكاميرون بهدف دون رد سجله الرئيس الحالي للاتحاد الكاميروني لكرة القدم، صامويل إيتو، في الدقيقة 83.



وتواجه المنتخبان في لقاء ودي عام 2018، وفازت البرازيل بهدف نظيف.