8 نصائح تساعد على العلاج من الاحتقان لدى الاطفال

يتعرض الأطفال، وخاصة الرضع، للإصابة بنزلات البرد والسعال والأنفلونزا، وفي بعض الحالات، يمكن أن يتسبب ذلك في احتقان الأنف أو انسدادها، حيث يحدث هذا عندما تتسبب الرطوبة الزائدة في تضخم الأنسجة والأوعية الدموية في الأنف، وبسبب ممرات الأنف الصغيرة للغاية، يكون الأطفال حديثو الولادة أكثر عرضة للإصابة به، حتى كمية صغيرة من الهواء أو حليب الثدي أو المخاط يمكن أن تحفزه.



في هذا التقرير نتعرف على 7 نصائح للتعامل مع احتقان الأنف عند الأطفال، بحسب موقع "Health".



أسباب احتقان الأنف عند الأطفال



هناك العديد من الأسباب التي قد تجعل طفلك يعاني من هذه الأعراض، يمكن أن يصاب صدر طفلك بالاحتقان بسبب استنشاق هواء غير صحي والدخان والتعرض للفيروسات والملوثات والمهيجات الأخرى. تنتج أجسامهم مخاطًا إضافيًا في الأنف.



إذا لاحظت الأعراض التالية ، فهذا يعني ببساطة أن صدر طفلك محتقن وأنك بحاجة إلى اتخاذ إجراء فوري:



-تنفس صاخب

-الشخير أثناء النوم

-أنفهم مسدود

-تقل الشهية بعض الشيء

-الشهيق

-سعال

-سيلان الأنف



كيفية التخلص من انسداد الأنف؟



فيما يلي بعض النصائح لإزالة انسداد الأنف:



1. امنحى طفلك حمامًا دافئًا، والذي ثبت أنه مفيد حقًا في إزالة الاحتقان.

2. احرصي على متابعة الرضعات المنتظمة وتغيير الحفاض المبلل في الوقت المحدد.

3. استخدام بضع قطرات من الماء المالح لإزالة الاحتقان.

4. تأكدى من أن المنطقة المحيطة بالطفل جافة يمكنك الحصول على مرطب للحفاظ على الهواء حوله رطبًا ونظيفًا وجيد التهوية.

5. يمكن لتدليك جسر الأنف والجبهة وعظام الخد أن يخفف الانزعاج الناجم عن احتقان الصدر.

6. استخدمي الشفط اللطيف لتنظيف مجرى الأنف، خاصة قبل إرضاع الطفل.

7. تأكدي من إزالة أي نوع من الدخان والملوثات والمواد المسببة للحساسية من البيئة المحيطة حيث يمكن أن تتسبب في استنشاق طفلك للهواء السيء أو المهيجات.

8. جلسة بخار يمكن أن تساعدهم على التنفس بشكل أفضل. يمكنك استخدام البخار من الدش الساخن في الحمام.