طرق حماية حديثي الولادة من العدوى في الطقس البارد



يمكن أن تجعل الأشهر الباردة مولودك عرضة للإصابة بأمراض مختلفة، وذلك نظرًا لأن الرضع يفتقرون إلى القدرة على زيادة الحرارة عن طريق الارتعاش، وإليك بعض نصائح الرعاية الشتوية لحماية طفلك في هذا الطقس، التي قدمها موقع “indiatoday-”.

مع حلول فصل الشتاء ، هناك خطر متزايد للإصابة بالبرد الموسمي والحمى والسعال، ولا يمكن أن يتجنب العدوى تمامًا على الرغم من الحفاظ على الجهاز المناعي وجعله قويا، فيصبح أكثر صعوبة إذا كان هذا هو الشتاء الأول لطفلك.



فالأطفال حديثو الولادة أكثر عرضة للإصابة بالأمراض ويحتاجون إلى رعاية ودعم مستمرين في الشتاء، و مع ازدهار الميكروبات والفيروسات في الطقس البارد ، يصبح الأطفال هدفًا سهلًا للإصابة بالعدوى نظرًا لانخفاض مناعتهم.



ويقول الدكتور راهول ناجبال ، مدير طب الأطفال وحديثي الولادة ، إن الأطفال يفقدون الحرارة بشكل أسرع من البالغين ، وكلما كان عمرهم أصغر ، قلت قدرتهم على التكيف مع الطقس البارد.



ويضيف، أن الأطفال يفتقرون إلى القدرة على زيادة الحرارة عن طريق الارتجاف وليس لديهم دهون الجسم اللازمة للتدفئة بمجرد أن يصابوا بالبرد.



طرق لحماية طفلك حديثي الولادة من نزلات البرد، ومنها:



-ألبسي طفلك طبقات من الملابس:

اجعل الطبقة السفلية مريحة قليلاً، مثل اللباس الداخلي، فيمكنك ارتداء طبقة أخرى من البنطال وقميص طويل الأكمام لطفلك ليبقى دافئًا، فهذاِ الأمر بارتداء سترة وقبعة وقفازات وأحذية دافئة للحفاظ على دفء اليدين والقدمين، واختيار الأقمشة القابلة للتنفس مثل القطن حتى تتمكن من خلع الملابس وخلعها حسب الحاجة.

-درجة الحرارة الداخلية:

يمكن أن تكون درجات الحرارة الداخلية المرتفعة مشكلة، وتتميز التدفئة الداخلية برطوبة منخفضة ، ونقص الرطوبة في الهواء هو الذي يمكن أن يجفف بشرة طفلك ولتجنب ذلك ، حافظ على درجة حرارة منزلك بين 24 درجة مئوية و 26 درجة مئوية، الحفاظ على منزلك وغرفة طفلك مريحًا ودافئًا سيبقي طفلك آمنًا ومحميًا من رياح الشتاء القاسية. إذا كنت تستخدم جهاز تسخين ، فقد يسرق بخار الماء من الغرفة ، مما يجعل الهواء جافًا، ومن ثم ، قم بتركيب جهاز ترطيب في الغرفة بحيث يتم الحفاظ على مستويات الرطوبة على النحو الأمثل.

-ترطيب:

ستكون بشرة طفلك شديدة الحساسية والجو القاسي في الشتاء قد يجعلها جافة، فيفضل استخدام مرطب للبشرة يلبي بشرة الطفل الرقيقة والحساسة.

-جدول التطعيم:

خلال فصل الشتاء ، يكون المولود أكثر عرضة للإصابة بالعدوى، و من المهم للغاية أن يتم تطعيم طفلك في الوقت المناسب.

-الرضاعة:

يحتوي حليب الثدي على أجسام مضادة ومغذيات تساعد على تقوية مناعة الطفل وحمايته من الأمراض المعتادة. يوفر جميع العناصر الغذائية التي يحتاجها الطفل للبقاء بصحة جيدة. أثناء الرضاعة الطبيعية ، فإن دفء جسمك سوف يريح الطفل.

-الحفاظ على النظافة:

ستكون أول نقطة اتصال لطفلك، ومن ثم ، فمن الضروري للغاية أن تظل نظيفًا وصحيًا. اغسل يديك وعقمهما بمطهر في كل مرة تحضر فيها لطفلك.