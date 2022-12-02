كل ما تريد معرفته عن زرع رقاقات إلكترونية في أجساد البشر خلال 6 أشهر



أعلنت شركة Neuralink التابعة للملياردير إيلون ماسك أنها ستبدأ بزرع رقاقات إلكترونية بحجم العملة المعدنية في أجسام المرضى من البشر في غضون 6 أشهر، حسبما أعلنت الشركة في حدث أقيم بمقرها الرئيسي في مدينة فريمونت بكاليفورنيا حسبما نقلت CNBC.



إليك كل ما تريد معرفته فى نقاط:



تعمل Neuralink على تحسين منتجها المكون من جهاز صغير وأسلاك مرتبطة بأقطاب كهربائية.



يأتى ذلك إلي جانب روبوت يقوم بحفر قطعة من جمجمة شخص ويزرع الرقاقة في الدماغ.



الهدف من الرقاقة التي يتم زرعها في الدماغ مع جهاز الكميوتر المرتبط بها، وهو النظام المعروف باسم BCI، هو السماح لشخص يعاني من حالات معينة مثل التصلب الجانبي الضموري ALS أو من آثار السكتة الدماغية، بالتواصل عبر أفكارهم.



ومشاريع Neuralink لن تقتصر على رقاقات الدماغ.



تستهدف Neuralink عمليات زراعة لرقاقات في أجزاء أخرى من الجسم مثل النخاع الشوكي والتي من المحتمل أن تساعد من يعانون من الشلل على استعادة الحركة.



تستهدف الشركة كذلك نوع آخر يمكن زرعه في العين بهدف تحسين أو استعادة الرؤية البشرية.



وتجري نقاشات بين الشركة وإدارة الغذاء والدواء الأميركية FDA.



وفقا لإيلون ماسك النقاشات تسير بشكل جيد بما يكفي لكي تحدد الشركة هدفًا لتجاربها البشرية الأولى في غضون الأشهر الستة المقبلة.





