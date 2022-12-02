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عائلة الأسير المحرر "عواد" تناشد لعلاج نجلها من السرطان

02 كانون أول / ديسمبر 2022 12:44

مدينة نابلس
مدينة نابلس

فلسطين المحتلة - الرأي

أطلقت عائلة الأسير المحرر مصعب عبد السلام عواد، من قرية عورتا، جنوب شرق نابلس، نداء استغاثة لعلاج نجلها المصاب بالسرطان، في ظل منع سلطات الاحتلال مواصلة العلاج لنجلها.

وقال الناشط والأسير المحرر عبد السلام عواد، إن نجله مصعب (21عاماً) طالب جامعي، كان يتمتع بكامل الصحة والعافية، اعتقله الاحتلال في العام 2020 وتنقل بين عدة سجون.

وأشار "عواد" إلى أن الاوجاع والمعاناة بدأت مع نجله مصعب في "قدمه" أثناء اعتقاله، وهو ضحية لسياسات الاحتلال.

وأوضح أن نجله أصيب بالسرطان أثناء وجوده في الاعتقال عند الاحتلال، بسبب سياسة الإهمال الطبي المتعمد، واليوم يكمل الاحتلال جريمته بمنع نجله من مواصلة العلاج.

ولفت إلى أنه تم تقديم طلبات علاج مرفقة بالتقارير الطبية ومواعيد المشافي والعمليات عشرات المرات للارتباط المدني الفلسطيني، والتي وجهها للارتباط المدني الإسرائيلي، وفي كل المرات كان الرد سلبيا ويمنع دخوله أو إعطائه تصريح للعلاج.

وأشار "عواد" إلى أن نجله مصعب مصاب بأسوأ أنواع السرطان (الساركوما في العظم) في "قدمه"، وهو بحاجة عاجلة جدا لإجراء عملية استئصال للأورام قبل انتشاره في جسده لا قدر الله.

وأوضح أنه وبسبب امتناع الاحتلال عن السماح له بالعلاج بالقدس والداخل أصبح وضعه الصحي أكثر خطورة، محملا الاحتلال المجرم المسؤولية المكاملة عن حياته وصحته.

وبيّن أنه تم التواصل مع عدد من المؤسسات الحقوقية وكان الرد منها أيضا سلبيا، مناشدا كل من يستطيع مساعدة نجله في علاج نجله الأسير المحرر مصعب لاستكمال علاجه لأن وضعه الصحي لا يحتمل الانتظار.

وتنتهج سلطات الاحتلال سياسة التضييق والتنكيل بالأسرى، وعزلهم انفراديا لفترات طويلة، إلى جانب الإهمال الطبي والتعذيب النفسي.

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