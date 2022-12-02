60 ألفاً يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

فلسطين المحتلة - الرأي

أعلنت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس أن نحو 60 ألف مصلٍ تمكنوا من الوصول للأقصى، وأداء الصلاة في باحاته وداخل المصليات المسقوفة.

وأشارت الأوقاف في تصريح لها اليوم الجمعة، إلى أنه منذ ساعات الصباح توافد آلاف المواطنين من القدس والداخل المحتل الى المسجد الأقصى لأداء الصلاة.

وكانت حافلات قد انطلقت من الداخل المحتل ضمن مشروع قوافل الرباط لأداء الصلاة في المسجد المبارك.

يذكر أن قوات الاحتلال تضع العديد من العراقيل في طريق العبور إلى الأقصى، إلا أن المصلين يصرون على الوصول إليه لأداء الصلاة والرابط فيه.