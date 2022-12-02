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نقل الأسير "مقداد" للمشفى إثر تعرضه لجلطة قلبية

02 كانون أول / ديسمبر 2022 02:27

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ذكرت  هيئة شؤون الأسرى ان سلطات الاحتلال نقلت الأسير يوسف مقداد إلى مستشفى سوروكا اليوم الجمعة إثر تعرضه لجلطة قلبية، حيث وصفت حالته بالحرجة جدًا.

ودخل الأسير يوسف مقداد من غزة قبل ايام عامه الـ21 في سجون الاحتلال الاسرائيلي بشكل متواصل، وهو العام الاخير من مدة حكمه. .

والاسير يوسف مصطفى حمدان مقداد (61عاما) من سكان تل الهوى غرب مدينة غزة، معتقل منذ14-11-2002، وذلك بعد ان اجتاحت قوات الاحتلال ليلا وباعداد كبيرة حي تل الهوى من جهة البحر غربا قادمة من مستوطنة نيتساريم وداهمت منزله الواقع بجوار "دوار الخور" واعتقلته برفقة شقيقه، ومن ثم تعرض لتعذيب جسدي ونفسي قاسي، وحكم عليه بالسجن الفعلي لمدة 21 عاما بتهمة الانتماء الي حركة فتح وكتائب الاقصى ومقاومة الاحتلال الاسرائيلي.

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