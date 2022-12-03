أبرز طرق لرفع مستويات فيتامين د فى الجسم



فيتامين د يعد جزء أساسي من الجسم فهو يعمل علي تحسن صحة العظام ويعزز المناعة، فيرتبط نقص فيتامين د بضعف العظام والتعب والاكتئاب، وهناك العديد منالطرق التي تساهم بشكل ملحوظ في رفع مستويات، وذلك وفقا لموقع “indiatoday”.



التعرض لأشعة الشمس تساعد الجسم على امتصاص فيتامين د ، وهو أمر ضروري للغاية، كما أنها تساعد في صحة العظام بالإضافة إلى وظائف أخرى في الجسم ، وأكد الخبراء أنه من المهم أن يكون لديك حوالي 1000 وحدة يوميا من فيتامين د.



فيستخدم فيتامين د الكالسيوم والفوسفور في الجسم لبناء العظام ودعم الأنشطة الأخرى مثل تعزيز المناعة.، حيث نُشرت دراسة بعنوان ، تقييم حالة فيتامين (د) في عموم السكان، و قيمت حالة فيتامين (د) لعامة السكان، وتم اختيار 270 شخصًا من مختلف المهن للدراسة ووجد أن حوالي 82.2 في المائة من السكان يعانون من نقص فيتامين د، بالإضافة إلى ذلك ، وجد أن نقص فيتامين د أعلى بين النساء.



ففيتامين (د) مهم للنساء في الحفاظ على صحة العظام لأنه يمكن أن يؤدي لاحقًا إلى العديد من المشكلات الجسدية مثل هشاشة العظام وحتى الاكتئاب.

وأصبح نقص فيتامين (د) من الأمور المسببة للعديد من المشاكل فيمكن أن يسبب التهابات متكررة ، وفقدان كثافة العظام ، وهشاشة العظام ، والجهاز المناعي ، والتعب والأرق، و قد لا يفهم الناس سبب التعب والاكتئاب ، ولكن قد يكون ذلك بسبب انخفاض مستويات فيتامين (د) .

ما هي أهمية فيتامين د؟

فيتامين (د) يجعل العضلات قوية لحماية الرئتين والقلب والكلى، ويحافظ علي صحة العظام، وأيضا يجعلك تشعر بمزاج جيد، و لقد ارتبط الكثير من حالات الاكتئاب بنقص فيتامين (د)، فهو يضمن امتصاص الكالسيوم من الأمعاء ونقله إلى العظام حيث يتم ترسبه لتقوية العظام، وتقوية الأسنان، ويقلل الإصابة بهشاشة العظام، وأمراض القلب، والأوعية الدموية، وتقليل الإصابة بمرض السكر، كما أنه يحميك من الإصابة بالتهابات الجهاز التنفسي.

ما هي الطرق التي تساهم في ارتفاع نسبة فيتامين د؟

اقترح الخبراء أن أفضل طريقة هي التعرض لأشعة الشمس في الصباح الباكر، ويجب على المرء أن يرتدي ملابس فاتحة اللون وخامة رقيقة للسماح للجلد بامتصاص ما يكفي من فيتامين د من الشمس.

وأيضا عليك تناول المصادر الغذائية لفيتامين (د) السلمون والتونة ومنتجات الألبان والفطر والمنتجات المدعمة وزيت كبد سمك القد وصفار البيض والروبيان وبعض الحبوب التي يمكن أن تساعد في زيادة المدخول.



وعليك إجراء فحوصات منتظمة ، مرة واحدة على الأقل في السنة ، لمعرفة مستوى فيتامين (د) في الجسم.