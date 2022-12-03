دراسة: شرب الشاي وتناول الخضار والفاكهة يبطئ من فقدان الذاكرة

كشفت دراسة جديدة أن تناول المزيد من مركبات الفلافونول ومضادات الأكسدة الموجودة في العديد من الخضروات والفواكه والشاي قد يبطئ من معدل فقدان الذاكرة، بحسب ما نشر موقع "CNN" الأمريكي.

وانخفضت النتيجة المعرفية للأشخاص في الدراسة الذين تناولوا معظم الفلافونول بمقدار 0.4 وحدة في كل عقد من العمر بشكل أبطأ من أولئك الذين تناولوا أقل عدد من مركبات الفلافونول.



وجاءت النتائج حتى بعد ضبط العوامل الأخرى التي يمكن أن تؤثر على الذاكرة ، مثل العمر والجنس والتدخين ، وفقًا للدراسة التي نُشرت مؤخرًا في مجلة Neurology ، المجلة الطبية للأكاديمية الأمريكية لطب الأعصاب.



وقال مؤلف الدراسة الدكتور توماس هولاند ، مدرس في قسم الطب الباطني في المركز الطبي بجامعة راش في شيكاغو ، في بيان: "من المثير أن تظهر دراستنا أن اتخاذ خيارات نظام غذائي معين قد يؤدي إلى معدل أبطأ من التدهور المعرفي شيء بسيط مثل تناول المزيد من الفاكهة والخضروات وشرب المزيد من الشاي هو وسيلة سهلة للناس للقيام بدور نشط في الحفاظ على صحة الدماغ."



قال الدكتور ديفيد كاتز، المتخصص في الطب الوقائي وطب نمط الحياة والتغذية الذي لم يشارك في الدراسة، إن الفلافونول هي مادة واقية للخلايا، مما يعني أنها تحمي الخلايا ، بما في ذلك الخلايا العصبية ، لذا فمن المعقول أن يكون هناك تأثير مباشر على الإدراك.



يحتوي البصل على أعلى مستويات الكيرسيتين ، وهو أحد أكثر مركبات الفلافونول شيوعًا، وأضاف كاتز: "لكنها أيضًا علامة على تناول كميات أكبر من الفواكه والخضروات - وهو أمر مفيد للدماغ لأنه مفيد لكل عضو حيوي ، والكائن الحي ككل".



وأظهرت الفلافونول، وهو نوع من الفلافونويد ، في بعض الدراسات التي أجريت على الحيوانات والبشر قدرتها على تقليل الالتهاب ، وهو سبب رئيسي للأمراض المزمنة ، كما أنها مصادر غنية بمضادات الأكسدة.



مضادات الأكسدة تحارب الجذور الحرة ، "جزيئات غير مستقرة للغاية تتشكل بشكل طبيعي عند ممارسة الرياضة وعندما يحول جسمك الطعام إلى طاقة"

أظهر أحد أكثر مركبات الفلافونول شيوعًا ، وهو الكيرسيتين ، نتائج واعدة في الحد من ظهور سرطان القولون والمستقيم وأنواع السرطان الأخرى ، وفقًا للدراسات.



يحتوي البصل على أعلى المستويات - يمكن العثور على مستويات أقل في البروكلي والتوت والقرنبيط واللفت المجعد والكراث والسبانخ والفراولة.

يبدو أن الفلافونول الشائع الآخر، وهو kaempferol ، يثبط نمو الخلايا السرطانية مع الحفاظ على الخلايا الطبيعية وحمايتها.



المصادر الجيدة للكايمبفيرول هي البصل والتوت ، ولكن أغنى المصادر النباتية هي السبانخ واللفت والخضروات الورقية الأخرى ، وكذلك الأعشاب مثل الثوم والشبت.



اللاعب الرئيسي الثالث هو myricetin ، الذي تمت دراسته في القوارض للتحكم في نسبة السكر في الدم وتقليل تاو ، وهو بروتين يسبب التشابك المميز لمرض الزهايمر والخرف الآخر.



تحتوي السبانخ والفراولة على مستويات عالية من الميريستين، لكن العسل والعنب والفواكه الأخرى والتوت والخضروات والمكسرات والشاي هي أيضًا مصادر جيدة.



قد تحمي المجموعة الأخيرة من مركبات الفلافونول، وهي isorhamnetin ، من أمراض القلب والأوعية الدموية والأوعية الدموية بالإضافة إلى فوائدها المضادة للأورام والالتهابات. والمصادر الجيدة للإيزورهامنتين هي الكمثرى وزيت الزيتون والنبيذ وصلصة الطماطم.



طلبت الدراسة الجديدة من 961 شخصًا بمتوسط عمر 81 ولا توجد علامات للخرف ملء استبيان غذائي كل عام لمدة سبع سنوات بالإضافة إلى ذلك ، خضع المشاركون لاختبارات معرفية وذاكرة سنوية وتم اختبار الوقت الذي يقضونه في النشاط البدني والعقلي.



تم تقسيم الناس إلى مجموعات بناءً على تناولهم اليومي من مركبات الفلافونول كان أقل تناول حوالي 5 ملليجرام في اليوم. أعلى 15 ملليجرام في اليوم - أي ما يعادل حوالي كوب من الخضر الورقية الداكنة، كما أشارت الدراسة.



