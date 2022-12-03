كيف تحمى نفسك من سرقة بياناتك الشخصية على الإنترنت؟

تسريب البيانات من أخطر المشكلات التي تؤرق مستخدمي الإنترنت خلال الفترة الحالية فما هى أفضل السبل للوقاية منها؟

وفقًا لتوصيات الكثير من الباحثين على الإنترنت قدموا عددًا من النصائح لتجنب تسريب البيانات الشخصية وسرقة حسابات الأفراد ومنها:

1. يجب على المستخدمين استعمال المواقع الرسمية المؤمنة من قبل الشركات والمؤسسات المعروفة.

2. تجنب المواقع المشبوهة.

3. ضرورة تسجيل الخروج من صفحات مواقع التواصل الاجتماعي عند الانتهاء من استعمالها، وعدم السماح لتلك الصفحات أو للمتصفح بحفظ كلمات المرور الخاصة على الإنترنت.

4. يجب على مستخدمي الإنترنت تنظيف قوائم ملفات تعريف الارتباط وسجل التصفح بأجهزتهم بشكل دورى.

5. استعمال كلمات مرور مختلفة مع مواقع وصفحات الإنترنت.

6. ومن الضرورى استخدام برامج مكافحة الفيروسات ليس على الحواسب فحسب بل ومع الهواتف والأجهزة المحمولة أيضًا".

7. الابتعاد عن استخدام شبكات الـ Wi-Fi العامة، وعدم استعمال البرامج والتطبيقات الخارجية غير الضرورية مثل تطبيقات حفظ كلمات المرور أو التطبيقات غير المعروفة لتدوين الملاحظات.

8. ضرورة الانتباه إلى المعلومات الشخصية التي يشاركها المستخدم على صفحات الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعى حيث أن بعض مواقع الإنترنت تقدم أحيانا عروضا مغرية للمستخدمين بغية الحصول على بياناتهم الشخصية التي يمكن استغلالها لأغراض خارجية أو غايات أخرى.