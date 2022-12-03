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احتفاء بأقدم حيوان بري في العالم.. لن تصدق عمره

03 كانون أول / ديسمبر 2022 09:30

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احتفل سكان جزيرة سانت هيلينا التابعة لبريطانيا والواقعة في المحيط الأطلسي، الجمعة، بالعيد الـ190 لـ"جوناثان"، أكبر سلحفاة في العالم.

وقال جو هولينز الطبيب البيطري المتقاعد الذي يتولّى الاعتناء بالسلحفاة: "عند التفكير في أنّ جوناثان ولد في العصر الجورجي وتحديداً عام 1832 نشعر بالذهول لأنّ العالم شهد تغييرات كثيرة مذاك، بينها الحربان العالميتان، وما مرّت به الإمبراطورية البريطانية، وعدد الحكام والملوك والملكات الذين تولّوا الحكم".

ويعتبر "جوناثان" أكبر سلحفاة معروفة على الإطلاق وأكبر حيوان بري مُدرك. ودخل مطلع العام موسوعة غينيس للأرقام القياسية.

يعيش الحيوان في سانت هيلينا منذ عام 1882 فيما يُعتبر عمره رقماً تقديرياً. وتظهر صورة التُقطت عند وصوله إلى الجزيرة أنه كان يبلغ 50 عاماً آقله آنذاك، إلا أنه كان على الأرجح أكبر سناً.

وشهد الحيوان على 35 حاكماً تولوا السلطة في هذه الأراضي البريطانية.

ويعيش "جوناثان" حالياً في منزل الحاكم إلى جانب السلاحف "ديفيد" و"إيما" و"فريد" الأصغر سناً منه بكثير.

وعام 2017، قالت حاكمة المنطقة آنذاك ليزا فيليبس، في حديث إلى وكالة فرانس برس، "أسمعه دائماً وهو يلعب مع إيما على العشب. لكن كان عليّ مراقبتهما لأنّ السلاحف قد تقع على ظهرها ولا تستطيع النهوض مجدداً. ولم تكن هذه المهمة ضمن وظيفتي!".

زمن أجل عيد "جوناثان"، ينظّم سكان سانت هيلينا بدءاً من، الجمعة، 3 أيام من الاحتفالات في منزل حاكم الجزيرة، الذي سيوفر للسلحفاة، السبت، خضرواته المفضلة.

والأحد، سيحظى "جوناثان" الفاقد لحاستي النظر والشم، بفرصة تذوق كعكة عيد ميلاده.

وجرى إحداث طابع خاص للاحتفال بأشهر سكان الجزيرة البالغ عددهم 4500 نسمة. ويظهر السلحفاة أصلاً على العملة المعدنية من فئة 5 سنت وعلى طوابع الهجرة.

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