زكاة الدرج التابعة للاوقاف تنفذ مشروع تحرير شهادات الطلبة الخريجين بغزة

غزة-الراي

نفذت لجنة زكاة الدرج التابعة لوزارة الاوقاف مشروع تحرير شهادات الخريجين في قطاع غزة واختتم بحفل ضم 305 خريج وخريجة من مختلف تخصصات البكالوريس، في منتجع الشاليهات غرب مدينة غزة ، مساء أمس بدعم من الأمانة العامة للأوقاف واشراف الجمعية الكويتية للاغاثة. وحضر الحفل رئيس لجنة زكاة الدرج أ. عبد القادر أبو النور ووكيل وزارة الأوقاف د. عبدالهادي الأغا ومدير عام التعليم العالي د. علي أبوسعدة بالاضافة إلى رؤساء الجامعات في قطاع غزة ومجلس إدارة زكاة الدرج ولفيف من الوجهاء والشخصيات البارزة.

ورحب أبو النور في كلمة افتتاحية بُدء فيها الحفل، بالضيوف وثمن جهودهم في انجاح حفل التخرج، كما بارك للطلاب جني ثمار تعبهم وتحرير شهاداتهم العالقة بسبب تراكم المستحقات المالية وعدم مقدرتهم على سدادها، الأمر الذي أحال بينهم وبين سوق العمل.

وأعرب،عن شكره العميق لحضرة صاحب السمو أمير دولة الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وإلى الأمانة العامة للأوقاف الكويتية وللجمعية الكويتية والشعب الكويتي "العظيم" الذي يرفع شعار (الكويت بجانبكم)، الداعم والمساند لقطاع غزة .

بدوره قال نائب مدير الجمعية الكويتية للاغاثة عمر الثويني "إن العلم أكبر وأفضل خدمة تقدم للانسانية وحث عليه الدين الحنيف ويخرج الشعوب من براثن وظلمات الجهل ويساعد في رفعة الفرد والمجتمعات".

وأضاف الثويني في كلمة مسجلة على هامش الاحتفال أن الجمعية الكويتية تعمل على الاستثمار في الإنسان عبر دعم مشروعات التعليم المختلفة كأساس لحقيق تنمية الشعوب والأمم والتخلص من الفقر وتحسين الصحة.

وأكد أن الجمعية تقوم على تخريج طلبة العلم ودعمهم في كافة مراحل التعليم وتطوير مهاراتهم بعد التخريج نظرا لمكانة العلم ودوره الهام والحيوي في المجتمعات. في ذات السياق أوضح د. علي، أهمية المشاريع الداعمة للطلاب في غزة وسط الظروف المعيشية السيئة التي يعيشونها وتردي الاوضاع الاقتصادية وعدم توفر فرص العمل، شاكراً كل من ساهم في دعم العملية التعليمية في كافة مستواياتها.

وأعلن د. علي تخريج 305 طالب وطالبة من مختلف الجامعات في قطاع غزة بعد قراءة بروتوكول التخرج ومنحهم درجتهم العلمية التي يستحقونها بناء على الأنظمة والقوانين المعمول بها في وزارة التربية والتعليم العالي .

وأعرب الدكتور عبدالهادي، عن شكره لكل من ساهم ودعم الطلاب من خلال مشروع تحرير شهادات الخريجين والوقوف بجانبهم، موصلاً شكره لأمير دولة الكويت وحكومته وشعبه والأمانة العامة للأوقاف والجمعية الكويتية للاغاثة.

ختاماً تم تسليم الطلاب شهاداتهم واستيفاء كافة مراسم وبروتوكولات تخرجهم ، يذكر أن جميع الطلاب من الأسر ذات الحاجة والدخل المحدود .