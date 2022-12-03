"العدل" تندد بجريمة إعدام الشاب "مفلح" وتدعو لمحاسبة الاحتلال على جرائمه

غزة-الراي

نددت وزارة العدل اليوم بجريمة الإعدام التي ارتكبها أحد جنود الاحتلال الإسرائيلي بحق الشاب الفلسطيني الأعزل الشهيد عمار مفلح من حوارة في نابلس.



وعدت الوزارة هذه الجريمة التي ارتكبها جندي إسرائيلي بحق الشاب مفلح بجريمة حرب واضحة وتستحق الملاحقة القانونية السريعة وتقديمه إلى المحكمة الجنائية الدولية فوراً ودون مماطلة واجترار كافة جرائم الإعدام خارج نطاق القانون.



وشددت الوزارة على أن جرائم القتل التي يرتكبها الاحتلال يوميا في كافة أنحاء الضفة الغربية والتي راح ضحيتها عشرة شهداء خلال ثلاثة أيام هي دليل على تفشي النازية في صفوف الاحتلال وجنوده وترجمة فعلية لصعود الليكود والتحريض الذي يمارسه ضد الفلسطينيين الصامدين على أرضهم.

