الحية: الجزائر دعتنا إلى لقاء من أجل تنفيذ ما تم التوافق عليه

غزة - الرأي:

قال عضو المكتب السياسي في حركة حماس خليل الحية، إن الجزائر وجهت لحركته دعوة من أجل عقد لقاء لتنفيذ ما تم التوافق عليه، مشراً إلى أنه تم التوافق في الجزائر على رؤية وطنية وتم توضيح خطواتها.

وأكد اليوم السبت خلال مؤتمر "التحولات المحلية والإقليمية والدولية وانعكاساتها على القضية الفلسطينية"، على أن الفلسطينيون يستطيعون إنجاز الوحدة من خلال الإرادة والإيمان بالشراكة.

وأضاف: "إن حالتنا الوطنية تحتاج إلى قيادة وطنية فلسطينية جامعة تجمع شتاتنا، وتحمل رؤيتنا ممثلة بمنظمة التحرير عند إعادة بنائها وتطويرها من خلال الانتخابات، أو من خلال التوافق فيما بيننا لتكون ممثلة للجميع".

وأكد أننا نحتاج إلى رؤية وطنية فلسطينية قادرة على إنجاز مشروع العودة والتحرير، وتوضح كيف نقود مشروعنا، مبينًا أن كل قوى شعبنا شريكة في الوطن وليست حكرًا على جهة ما.

وبيّن الحية أن منظمة التحرير هي بيتنا المعنوي التي يجب أن يحتضن الجميع، مشيرًا إلى أننا أمام هذا الواقع وحالة استهاض شعبنا في مقاومة الاحتلال يجب أن لا نصل إلى مرحلة اليأس في قدرتنا، ونحن مَن يجبر العالم على أن يسيروا على الطريقة التي نريدها.

وشدد على أن غزة المحاصرة شكلت أيقونة للوحدة وحماية المشروع الوطني من خلال الالتفاف حول مشروع المقاومة.

وتوجه بالتحية إلى أهلنا في القدس والضفة الغربية الذين أعادوا البوصلة من جديد، وأكدوا للعالم أن شعبنا لا يموت ولا ينسى قضيته، موجهًا التحية إلى كل الدول والشخصيات المحبة والحريصة على وحدة شعبنا الفلسطيني.

يذكر أن الجزائر استضافت في أكتوبر الماضي جلسات للحوار بين الفصائل الفلسطينية مجتمعة وفي مقدمتها حركتا فتح وحماس، للتوافق على رؤية الجزائر الرامية إلى إنهاء الانقسام الداخلي وترتيب البيت الفلسطيني.