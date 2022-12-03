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تعليم شمال غزة يتفقد لجان امتحانات "الدورة الثالثة" للثانوية العامة

03 كانون أول / ديسمبر 2022 03:44

التعليم في شمال غزة يتفقد لجان امتحانات للثانوية العامة
التعليم في شمال غزة يتفقد لجان امتحانات للثانوية العامة

غزة – الرأي:

تفقد مدير التربية والتعليم في شمال غزة، أ. جواد صالحة، لجان امتحانات الدورة الثالثة والأخيرة للثانوية العامة عن العام الدراسي المنصرم.

وشارك أ. صالحة، في جولته التفقدية، مدير الدائرة الفنية أ. موسى شهاب، ورئيس قسم الامتحانات أ. إياد النونو، ومن قسم العلاقات العامة أ. عطية الحاج أحمد.

وأعرب مدير التعليم عن ارتياحه من الانضباط العالي الذي ساد في اللجان الثلاثة على مستوى المديرية وهي خليفة بن زايد الثانوية للبنين، ومسقط الثانوية للبنين، وعوني الحرتاني الثانوية للبنات، مشيداً بأداء رؤساء اللجان، وجميع الفرق العاملة في الميدان.

وأكد أ. صالحة، أن المديرية اتخذت كافة التدابير والإجراءات الادارية اللازمة لضمان سير العمل في اللجان كما هو مخطط له، متمنيًا النجاح والتوفيق لجميع الطلبة.

يشار إلى أن عدد المتقدمين لامتحانات الدورة الثالثة والأخيرة على مستوى المديرية بلغ (366) طالب وطالبة موزعين على الفروع كافة.
 

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