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الاحتلال يقتحم بلدة العيسوية بالقدس المحتلة

03 كانون أول / ديسمبر 2022 06:53

ارشيف
ارشيف

الضفة المحتلة-الرأي:

اقتحمت قوات الاحتلال، مساء اليوم السبت، بلدة العيسوية، شمال شرق مدينة القدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، أن آليات الاحتلال، اقتحمت بلدة العيسوية وانتشرت في أزقتها وحاراتها، وأوقفت المركبات والمارة ودققت في هوياتهم وأعاقت تحركهم في البلدة.

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