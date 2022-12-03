الاحتلال يقتحم بلدة العيسوية بالقدس المحتلة

اقتحمت قوات الاحتلال، مساء اليوم السبت، بلدة العيسوية، شمال شرق مدينة القدس المحتلة.
وأفادت مصادر محلية، أن آليات الاحتلال، اقتحمت بلدة العيسوية وانتشرت في أزقتها وحاراتها، وأوقفت المركبات والمارة ودققت في هوياتهم وأعاقت تحركهم في البلدة.
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03 كانون أول / ديسمبر 2022 06:53
الضفة المحتلة-الرأي:
اقتحمت قوات الاحتلال، مساء اليوم السبت، بلدة العيسوية، شمال شرق مدينة القدس المحتلة.
وأفادت مصادر محلية، أن آليات الاحتلال، اقتحمت بلدة العيسوية وانتشرت في أزقتها وحاراتها، وأوقفت المركبات والمارة ودققت في هوياتهم وأعاقت تحركهم في البلدة.
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