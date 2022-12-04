كأس العالم 2022.. السنغال تتحدى إنجلترا فى قمة "الأسود" بثمن النهائى

تقام فى التاسعة مساء اليوم، الأحد، قمة نارية بين السنغال وإنجلترا باستاد "البيت"، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس العالم 2022 المقامة حاليًا في قطر وتستمر حتي 18 ديسمبر الجاري.

كأس العالم قطر 2022

صعد منتخب السنغال إلى دور الـ 16 من بطولة كأس العالم 2022 فى قطر بعدما احتل المركز الثاني فى المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط، فيما تأهل منتخب إنجلترا بعدما احتل المركز الأول فى المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط.

بدأ السنغال مسيرته في دور المجموعات بالهزيمة أمام هولندا بهدفين نظيفين، ثم فاز على قطر بثلاثة أهداف مقابل هدف، قبل أن يفوز على الإكوادور بهدفين مقابل هدف ليحسم تأشيرة التأهل في المركز الثاني خلف هولندا، ويطيح بالإكوادور خارج البطولة.

إنجلترا ضد السنغال

فيما استهل منتخب إنجلترا مشواره فى كأس العالم بفوز كبير على إيران بستة أهداف مقابل هدفين، ثم تعادل مع أمريكا بهدف لكل منهما، قبل أن يفوز على يلز بثلاثة أهداف نظيفة، ليتصدر المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط.



ويبحث منتخب إنجلترا عن لقبه الثاني من المونديال في بطولة كأس العالم 2022، بعدما توج بالبطولة عام 1966.

كأس العالم 2022

فيما يتطلع المنتخب السنغالي لتكرار إنجاز مونديال 2002، بعد التأهل إلى الدور ربع النهائي من كأس العالم، بعدما تخطوا منتخب السويد بنتيجة 2-0 في دور الـ 16.

ويدافع عن ألوان منتخب إنجلترا، بقيادة مدربه جاريث ساوثجيت، عدد كبير من اللاعبين البارزين فى أوروبا، يتقدمهم هارى كين وجودي بيلينجهام وماركوس راشفورد ورحيم سترلينج وفيل فودين وجاك جريليتش.

فيما يعول أليو سيسيه، مدرب السنغال، على كل من اللاعبين أبرزهم كاليدو كوليبالي وإسماعيلا سار وشيخو كوياتي وبامبا ديانج ونامبليس ميندي وإدوارد ميندي.