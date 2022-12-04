مفاجآت كأس العالم 2022 تحرج النجوم وتصب فى صالح الغائب هالاند

شهدت مباريات كأس العالم 2022 المقامة حاليا فى قطر وتستمر حتى 18 ديسمبر الجارى، العديد من المفاجآت الجماعية داخل المونديال، ما أدى إلى غياب النجم الأوحد حتى الآن بعد انتهاء دور المجموعات وبداية دور الـ16 من البطولة.

واعتقد العديد من المتابعين للساحة الرياضة أن كأس العالم 2022 يبرز لنا العديد من النجوم الذين سيخطفون الأضواء من الغائب الأبرز عن المونديال إيرلينج هالاند نجم مانشستر سيتى ومنتخب النرويج الذى غاب عن المونديال.

وشهدت الفترة التى سبقت كأس العالم توهجا كبيرا للمهاجم النرويجى هالاند مع مانشستر سيتى فى الدورى الإنجليزى ودورى أبطال أوروبا، حيث سجل مهاجم مانشستر سيتى 18 هدفا وصنع 3 أهداف خلال 15 مباراة فقط فى البريميرليج، مما جعله أبرز اللاعبين على الساحة العالمية.

غياب النجم الأوحد

ولم تسفر مباريات كأس العالم 2022 حتى الآن فكرة النجم الأوحد، حيث اتسم أداء معظم المنتخبات على اللعب الجماعي ولم يظهر لاعب واحد يقود المنتخب بمفرده أو كان بارزا فوق العادة، وظهر بعض اللاعبين بمستوى جيد.

ميسى ورونالدو

ظهر ليونيل ميسى وكريستيانو رونالدو بمستوى عادى ولم يلفتا الانتباه خلال مباريات دور المجموعات، حيث نجح ميسى فى تسجبل هدفين وصناعة هدف بعد 3 مباريات خاضها وأهدر ركلة جزاء أمام بولندا، فى حين اكتفى رونالدو بتسجيل هدف وحيد فى البطولة حتى الآن من ركلة جزاء.

وعلى نفس الدرب، جاء كليان مبابى الذى نجح فى تسجيل 3 أهداف فقط حتى الآن، ولكنه لم يقدم ما هو معروف عنه، وكذلك ليفاندوفيسكى مهاجم منتخب بولندا الذى سجل هدفا واحد فقط.

وداهمت الإصابة نيمار مبكرا فى المباراة الثانية ليغيب عن البرازيل بعد الإصابة فى الكاحل، ولم يتأكد حتى الآن مشاركته فى دور الـ16 أمام كوريا الجنوبية حتى الآن.

مفاجآت تحرج النجوم

وعلى عكس المتوقع، خطفت المنتخبات الصغيرة الأضواء من الكبار، بل وإحراجهم أمام جماهير العالم كله بالفوز عليهم وإسقاطهم، وأبرزها انتصار السعودية على الأرجنتين وميسى، وكذلك انتصار اليابان على إسبانيا وألمانيا، وانتصار تونس على فرنسا ومبابى، وانتصار الكاميرون على البرازيل ونجومها، وانتصار كوريا الجنوبية على البرتغال ورونالدو.

كل هذا يصب بالطبع فى صالح إرلينج هالاند الذى لم يخسر الأضواء حتى الآن، بسبب غيابه عن كأس العالم 2022، حيث لم يستفد أى لاعب من النجوم الكبار من مشاركته حتى الآن من البطولة ليخطف النجومية من هالاند.