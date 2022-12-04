جيش الاحتلال يطالب باستدعاء عشرات كتائب الاحتياط للضفة

الضفة المحتلة - الرأي:

قات صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية اليوم الأحد، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي يعتزم تقديم طلب لاستدعاء عشرات الكتائب في قوات الاحتياط لتنفيذ مهمات في الضفة الغربية، على إثر الوضع الأمني المتوتر.

ويسمح قانون قوات الاحتياط لدى الاحتلال باستدعاء كتيبة في قوات الاحتياط مرة كل ثلاث سنوات. وبحسب الصحيفة، فإن الجيش تجاوز هذا النصاب العام الماضي، حيث يتوقع أن يستدعي 66 كتيبة احتياط في العام المقبل،

ولفتت الصحيفة إلى أنه قبيل بدء موجة التصعيد الأمني، في آذار/مارس الماضي، تواجد في الضفة 13 كتيبة احتياط، بينما يوجد اليوم 25 كتيبة كهذه إضافة إلى وحدات خاصة تنفذ عمليات عسكرية مكثفة.

ونقلت الصحيفة عن ضابط في هيئة الأركان العامة للاحتلال قوله إنه ليس مستبعدا استمرار استدعاء عدد كبير من قوات الاحتياط في العام 2024 أيضا، وذلك لإفساح المجال لتدريبات في القوات النظامية لحرب محتملة.