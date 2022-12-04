تعليم شرق خان يونس يحتفل بيوم المعاق العالمي

غزة-الراي

أحيت مديرية التربية والتعليم شرق خان يونس فعاليات يوم المعاق العالمي، وذلك بالتعاون مع مؤسسة الحق في الحياة؛ وذلك بالتنسيق مع المجموعة العنقودية بمدارس منطقة القرارة، حيث شاركت كافة المدارس بالمنطقة في الأنشطة والفعاليات الترفيهية التي نفذت خلال هذا اليوم.



واكدت المديرية أن الهدف من الفعاليه إدخال السعادة والبهجة في نفوس الطلبة من ذوي الإعاقة، وتحقيق قوة الإرادة لدى هذه الشريحة لتمارس الحياة بشكل طبيعي من خلال دمجهم مع أقرانهم، وحضر الاحتفال رئيس الشعبة بقسم الإرشاد التربوي أ. أشرف شاهين، أ. صبحي عبد الغفور مدير مدرسة المعري الأساسية بنين.

يشار إلى أن يوم المعاق العالمي يصادف الثالث من شهر ديسمبر من كل عام.

