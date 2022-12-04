"العدل "تشرف على انتخابات نقابة العاملين في حظائر الحيوانات والمسالخ

غزة-الرأي

أشرفت وزارة العدل على إجراء انتخابات نقابة العاملين في حظائر الحيوانات والدواجن والمسالخ ومحلات بيع اللحوم للدورة الانتخابية (2022-2025)، والتي تم خلالها انتخاب المجلس العام للنقابة والجمعية العمومية ، وقد تم ترشح 9 اشخاص وهو عدد مطابق لأعضاء مجلس الادارة وبالتالي تم اعلان فوزهم بالتزكية دون اجراء اقتراع.



ومثل الوزارة بالإشراف على عملية الانتخاب المراقب المالي بدائرة النقابات بالإدارة العامة للشؤون المهنية والوسائل البديلة أ. محمود ابو كميل وأ. محمود الغمري.



يذكر أن الوزارة تابعت إجراءات العملية الانتخابية من تاريخ الإعلان عنها، وذلك من خلال دائرة النقابات والجمعيات باعتبارها جهة الاختصاص بموجب قانون النقابات رقم (2) لسنة 2013.

