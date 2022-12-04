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مدرسة بالنصيرات تحتفل باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة

04 كانون أول / ديسمبر 2022 02:00

جانب من الفعالية
جانب من الفعالية

الوسطى - الرأي

احتفلت مدرسة ذكور النصيرات الابتدائية "ب" بالمحافظة الوسطى باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة الذي صادف أمس السبت.

وشارك في الاحتفال مدير منطقة غرب الوسطى التعليمية د. رأفت الهباش، وممثلين عن التربية الخاصة والمجلس المدرسي ولفيف من الفعاليات التربوية والمجتمعية وأولياء الأمور.

واشتملت الفعالية على العديد من الفقرات الفنية والكلمات الملهمة لمدير المنطقة ومدير المدرسة وفعالية فنية رسم فيها الطلاب ذوي الهمم لوحات تعبر عن احلامهم المستقبلية وقصص نجاح لأشخاص من مجتمعنا الفلسطيني تحدثوا عن تجاربهم ومشاعرهم، والعديد من الاستعراضات الفنية الهادفة.

وفي ختام الفعالية، كرمت المدرسة الطلاب ذوي الهمم بالمدرسة وتقديم الهدايا لهم.

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