314 أسيراً أمضوا في سجون الاحتلال أكثر من 20عاماً

فلسطين المحتلة - الرأي

كشفت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الأحد، عن قائمة عمداء الأسرى الذين مضى على اعتقالهم في سجون الاحتلال الإسرائيلي 20 عامًا على التوالي.

وأوضحت الهيئة في بيان لها، أن تلك القائمة ارتفعت لتصل، حتى الأول من ديسمبر/كانون الأول الجاري، إلى 314 أسيرًا، منوهة إلى أن 21 أسيراً انضموا إليها خلال نوفمبر الماضي.

وبينت أنّ من بين الأسرى 39 أسيرًا مضى على اعتقالهم أكثر من 25 عامًا، انضم إليهم الشهر الجاري الأسير جمال عبد الفتاح الهور من الخليل والمعتقل منذ عام 1997، ويعرف هؤلاء بـ "جنرالات الصبر".

وأضافت أنّ 25 أسيرًا من أصل الـ 39، معتقلون قبل "اتفاق أوسلو"، وهم ما يُعرفون بالدفعة الرابعة التي تنصلت حكومة الاحتلال من الإفراج عنهم في إطار التفاهمات السياسية عام 2013.

وأشارت إلى أنّ قائمة أيقونات الأسرى، وهم من مضى على اعتقالهم أكثر من 30 عامًا بشكل متواصل، قد ارتفعت خلال الشهر الماضي لتصل إلى 19 أسيرًا، بعد انضمام الأسير محمد فوزي فلنة من رام الله للقائمة، والمعتقل منذ عام 1992.

ولفتت إلى وجود 8 أسرى من بين قائمة أيقونات الأسرى مضى على اعتقالهم أكثر من 35 عامًا على التوالي، أقدمهم الأسيران كريم وماهر يونس، المعتقلان منذ يناير/كانون الثاني عام 1983، أي منذ قرابة 40 عامًا.

وذكرت الهيئة أنه وبالإضافة إلى عمداء الأسرى، الذين بلغ عددهم 314 أسيرًا، يوجد عشرات آخرون ممن كانوا تحرروا ضمن صفقة تبادل الأسرى عام 2011، ومن ثم أعادت سلطات الاحتلال اعتقالهم منتصف عام 2014، وأعادت لهم الأحكام السابقة، وأبرزهم الأسير نائل البرغوثي الذي أمضى، على فترتين، أكثر من 42 عامًا في سجون الاحتلال.

وأكدت أنّ هذه الأرقام غير مسبوقة، ولم تُسجل من قبل، وهي مرشحة للارتفاع أكثر خلال الأسابيع والأشهر المقبلة، ما يستدعي من كافة الجهات إبقاء هذا الملف مفتوحًا باستمرار.

وقالت الهيئة إن من واجب وسائل الإعلام منح هؤلاء الأسرى القدامى المزيد من المساحة لتسليط الضوء على قضاياهم ومعاناتهم ومعاناة ذويهم المتفاقمة، مطالبةً بالعمل بشكل فاعل وجاد من أجل إطلاق سراحهم.