الأسير "عارضة" يعاني إهمالاً طبياً بسجون الاحتلال

فلسطين المحتلة - الرأي

يعاني الأسير المعزول في سجون الاحتلال محمد قاسم عارضة، إهمالًا طبياً ومماطلة منذ عام 2011 في إجراء عملية جراحية له حيث يعاني من مشكلة في الأنف.

وأفاد الأسير "عارضة" في رسالة له، أن إدارة عزل سجن "ريمونيم" الذي يقبع فيه حاليًا نقلته قبل نحو عشرة أيام إلى المستشفى، وهناك تم إجراء فحص له في أنفه، حيث يعاني من مشكلة منذ العام 2011.

وأوضح أن الطبيب أخبره في المشفى أن العملية في بدايتها سهلة والآن قال له أن هناك ربح وخسارة في كل شيء، يعني ممكن أن يتنفس لكن أنفه سيكون به تشوهات، وحتى اللحظة لم يتم تحديد موعد لإجرائها.

يذكر أن الأسير محمد عارضة من بلدة عرابة جنوب جنين، وولد بتاريخ 03/09/1982م؛ وهو أعزب، واعتقلته قوات الاحتلال الإسرائيلي بتاريخ 16/05/2002م.

وأصدر الاحتلال بحقه حكمًا بالسجن المؤبد ثلاث مرات بالإضافة إلى عشرين عامًا أخرى؛ بتهمة الانتماء والعضوية في حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين.

ونجح الأسير محمد عارضة بتاريخ 06/09/2021م برفقة 5 أسرى آخرين بانتزاع حريتهم عبر نفق من سجن جلبوع، إلا أنه تم إعادة اعتقالهم بتاريخ 10/09/2021 بمدينة الناصرة.