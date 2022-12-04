مركز غزة لتأهيل ذوي الإعاقة يستقبل وفداً من طلاب مدرسة أوائل وقادة الخاصة

غزة- الرأي

استقبل مركز غزة لتأهيل ذوي الإعاقة، التابع لوزارة التنمية الاجتماعية، وفداً طلابياً من مدرسة أوائل وقادة الخاصة.

وجاءت زيارة الوفد الطلابي ضمن مبادرة خيرية نفذها طلاب المدرسة، بمناسبة اليوم العالمي للمعاق الذي يصادف في الثالث من ديسمبر من كل عام.

ورحب غسان فلفل ‏مدير دائرة تأهيل وإدراج الأشخاص ذوي الإعاقة في وزارة التنمية ، بالوفد الطلابي، موجها شكره للطلاب ولمبادرتهم التي تأتي من أجل تعزيز ودعم والوقوف مع الأشخاص من ذوي الإعاقة من اجل نيل حقوقهم وتعزيز مكانتهم.

وقال فلفل:" مبادرة أوائل مبادرة مميزة خاصة انها تأتي مصادفة في الثالث من ديسمبر اليوم العالمي لاشخاص ذوي الإعاقة من اجل دمجهم وتعزيزهم مكانتهم في المجتمع الفلسطيني".

إلى ذلك، تجول فلفل مع الوفد في المركز، وقدم الطلاب الهدايا لثلاث اقسام في المركز .

فيما رحب أشخاص ذوي الإعاقة، بمبادرة طلاب مدرسة أوائل وقادة، موجهين الشكر لهم للاهتمام بهم في يوم المعاق العالمي.