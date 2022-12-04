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تظاهرات شعبية في البحرين تنديداً بزيارة الرئيس الإسرائيلي

04 كانون أول / ديسمبر 2022 07:35

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

المنامة - البحرين

خرجت اليوم الأحد، مظاهرات شعبية حاشدة في البحرين رفضاً لزيارة رئيس الاحتلال الإسرائيلي "اسحق هرتسوغ" للبلاد.

وقالت المبادرة الوطنية البحرينية لمناهضة التطبيع مع الاحتلال، إن البحرينيين يرفضون زيارة رئيس الاحتلال لبلادهم معتبرينها خنجراً في خاصرة الأمة.

وأضافت المبادرة في بيان لها: "نستنكر ونرفض قيام رئيس الاحتلال بتدنيس تراب بلادنا، وزيارته اختراقا جديدا في جدار الصراع العربي الإسرائيلي وإساءة لشعبنا البحرين الذي يرفض التطبيع".

وأكدت، أن الاحتلال الإسرائيلي يعتبر كيانا مغتصبا لأرض فلسطين وقاتلا لشعبها، ونحن البحرينيين نقف مع الشعب الفلسطيني الشقيق الذي يتعرض لحرب إبادة جماعية منذ أكثر من 74 عاما وقد زادت وتضاعفت جرائمه بعد توقيع اتفاقيات التطبيع.

وأردفت: "إن المبادرة الوطنية تمثل أغلب أطياف المجتمع البحريني ومؤسسات مجتمعه المدني وجمعياته السياسية".

ودعت الجانب الرسمي والحكومة البحرينية إلى التوقف عن الاستمرار في تطبيع العلاقات مع عدو الأمة العربية والإسلامية.

وطالبت بضرورة التراجع عن اتفاقيات التطبيع التي تضر في الشعب البحريني وتطعن الشعب الفلسطيني في خاصرته.

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