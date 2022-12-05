وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يهدم قرية العراقيب بالنقب للمرة 210 وكالة الرأي الفلسطينية اليازوري: نولي أهمية بالغة لضبط المدخلات الزراعية بغزة وكالة الرأي الفلسطينية "حماس" تعلن شعار انطلاقتها الـ 35 وكالة الرأي الفلسطينية المرور: 6 إصابات بـ 12 حادث سير خلال 24 ساعة الماضية وكالة الرأي الفلسطينية أسعار صرف العملات مقابل الشيقل وكالة الرأي الفلسطينية أسعار المنتجات الزراعية بأسواق غزة اليوم وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يعتقل 16 مواطنًا بالضفة وكالة الرأي الفلسطينية الطقس: فرصة مهيأة لسقوط أمطار متفرقة وكالة الرأي الفلسطينية شهيد و6 إصابات برصاص الاحتلال جنوب بيت لحم وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يبعد موظفاً بالأوقاف عن البلدة القديمة بالقدس
أخبار » الأخبار الفلسطينية

الاحتلال يعتقل 16 مواطنًا بالضفة

05 كانون أول / ديسمبر 2022 08:35

الضفة المحتلة - الرأي

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الإثنين، 16 مواطنًا خلال اقتحامها عدة مناطق بالضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت 8 مواطنين من الخليل، وهم: باسم محمد بدوي الزهور وشقيقيه معين ومطيع، وعدي رائد محمد العصافرة، وحمزة حسين حسن الزهور، وبكر عوني الزهور، من بلدة بيت كاحل، ومحمد إبراهيم ارزيقات من بلدة تفوح، وشادي قدر مسلم ابو كرش من السموع.

وقالت المصادر، إن القوات اعتقلت 3 مواطنين من مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم، وهم: المحرر يزن مناع شقيق الشهيد يوسف، والمحررين عدي ومعاذ أبو نصار.

وأضافت أن قوات الاحتلال اعتقلت 3 مواطنين من بلدة نعلين غرب رام الله، وهم: مهدي سعيد الخواجا، وعدي عقل سرور، والمحرر أمير الخواجا، فيما اعتقلت من البيرة الفتى ياسر عرفات الشافعي، ومن مخيم جنين المحرر يحيى بسام السعدي.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

زكاة الدرج التابعة للاوقاف تنفذ مشروع تحرير شهادات الطلبة الخريجين بغزة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟