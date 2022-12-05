الاحتلال يعتقل 16 مواطنًا بالضفة

الضفة المحتلة - الرأي

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الإثنين، 16 مواطنًا خلال اقتحامها عدة مناطق بالضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت 8 مواطنين من الخليل، وهم: باسم محمد بدوي الزهور وشقيقيه معين ومطيع، وعدي رائد محمد العصافرة، وحمزة حسين حسن الزهور، وبكر عوني الزهور، من بلدة بيت كاحل، ومحمد إبراهيم ارزيقات من بلدة تفوح، وشادي قدر مسلم ابو كرش من السموع.

وقالت المصادر، إن القوات اعتقلت 3 مواطنين من مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم، وهم: المحرر يزن مناع شقيق الشهيد يوسف، والمحررين عدي ومعاذ أبو نصار.

وأضافت أن قوات الاحتلال اعتقلت 3 مواطنين من بلدة نعلين غرب رام الله، وهم: مهدي سعيد الخواجا، وعدي عقل سرور، والمحرر أمير الخواجا، فيما اعتقلت من البيرة الفتى ياسر عرفات الشافعي، ومن مخيم جنين المحرر يحيى بسام السعدي.