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"حماس" تعلن شعار انطلاقتها الـ 35

05 كانون أول / ديسمبر 2022 09:10

غزة - الرأي

أعلنت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" اليوم الإثنين، عن شعار انطلاقتها الخامسة والثلاثين لهذا العام، والذي يعبر عن الثوابت التي تؤمن بها الحركة والأهداف التي تسعى إليها.

وأوضحت الحركة في بيان صحفي اليوم الإثنين، أن الشعار يتزين بخارطة فلسطين من البحر إلى النهر ومن الناقورة الي أم الرشراش متوشحة بالكوفية الفلسطينية، وعلى جانبها الأيمن البندقية يرفرف عليها علم فلسطين. 

ونوهت بأن الشعار يأتي تأكيداً على أن البندقية هي خيار التحرير الأوحد، وبها ستكسر قيود الغاصب المحتل عن أرضنا وشعبنا وأسرانا، كما تتوسط الشعار قبة الصخرة المشرفة التي ترمز إلى القدس؛ العاصمة الأبدية لفلسطين وعنوان ووجهة الصراع مع المحتل.

وشددت حماس على أن الشعار الذي يأتي هذا العام تحت عنوان (نحو القدس .. آتون بطوفان هادر) تأكيد أن شعبنا الفلسطيني وأمتنا العربية والإسلامية آتون حتماً لتحرير القدس والمقدسات طوفاناً هادراً من كل فلسطين ومن كل البلاد العربية والإسلامية وحيثما تواجد أحرار العالم من أنصار الحق الفلسطيني.

وأشار إلى أن الشعار يثبت بأن الأمة العربية والإسلامية وأحرار العالم هم إلى جانب الشعب الفلسطيني جزء لا يتجزأ من معركة التحرير والعودة.

وتوجهت الحركة بالتحية لأرواح شهداء شعبنا الأبرار ولأسرانا البواسل ولجرحانا الميامين ولعموم أبناء شعبنا المجاهد المرابط الثائر في الضفة والقدس والداخل المحتل والشتات وغزة، مجددة العهد مع شعبها وأمتها على أن تظل رأس حربة التحرير والعودة القريبة.

ودعت شعبنا لتصعيد ثورته ومقاومته وأمتنا إلى مزيد من حشد وتعبئة الطاقات لاقتلاع المحتل الغاصب ودحره عن أرضنا قريباً بإذن الله.

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