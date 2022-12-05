مدرسة الشيخ حمد في خان يونس تعقد لقاءً حوارياً بعنوان: "المعلم صاحب رسالة"

خانيونس- الرأي

عقدت مدرسة الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني الأساسية "أ" للبنين في مديرية خان يونس لقاءً حوارياً بعنوان: "المعلم صاحب رسالة".

ويأتي اللقاء ضمن فعاليات برنامج غرس وتعزيز القيم الذي تُنفذه الوزارة في المدارس ويُركز في هذا الأسبوع على قيمة" احترام المعلم"

وشارك في اللقاء: د. عبد الهادي الأغا وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، وأ. محمد حمدان مدير تعليم خان يونس، وأ محمد العسولي مدير الدائرة الإدارية، ود. إبراهيم رمضان مدير الدائرة الفنية، ود. منير شقورة مدير المدرسة، ومديري ومديرات مدارس حمد، وشخصيات رسمية وشعبية.

ورحّب حمدان بوكيل وزارة الأوقاف، وتحدث عن العلاقة التكاملية بين التعليم والأوقاف في التربية وغرس القيم، لافتاً إلى أن وزارة التعليم تُنفّذ برنامجاً متكاملاً في القيم، وخلال هذا الأسبوع نركز على قيمة مهمة وهي احترام المعلم.

من ناحيته ثمن وكيل وزارة الأوقاف دور وزارة التعليم في برنامج غرس وتعزيز القيم، مشيداً بدور المعلم الفلسطيني وأهمية احترامه وتقديره.

وجرى خلال اللقاء الحديث حول المعلم الفلسطيني ودوره في حمل الرسالة وتنشئة الأجيال.