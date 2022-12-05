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الداخلية تعلن عن كشف جديد للمسافرين عبر معبر رفح البري

05 كانون أول / ديسمبر 2022 04:08

غزة- الرأي

نشرت وزارة الداخلية في غزة كشفاً جديداً للمسافرين عبر معبر رفح البري.

وأوضحت الداخلية مساء اليوم الاثنين، أن على المسافرين الواردة أسماؤهم في الكشف الجديد رقم (2022/40)، انتظار مواعيد سفرهم بحسب الإعلانات الصادرة عن الهيئة.

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