الداخلية تعلن عن كشف جديد للمسافرين عبر معبر رفح البري

غزة- الرأي

نشرت وزارة الداخلية في غزة كشفاً جديداً للمسافرين عبر معبر رفح البري.

وأوضحت الداخلية مساء اليوم الاثنين، أن على المسافرين الواردة أسماؤهم في الكشف الجديد رقم (2022/40)، انتظار مواعيد سفرهم بحسب الإعلانات الصادرة عن الهيئة.