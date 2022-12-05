الداخلية تعلن عن كشف جديد للمسافرين عبر معبر رفح البري

نشرت وزارة الداخلية في غزة كشفاً جديداً للمسافرين عبر معبر رفح البري.
وأوضحت الداخلية مساء اليوم الاثنين، أن على المسافرين الواردة أسماؤهم في الكشف الجديد رقم (2022/40)، انتظار مواعيد سفرهم بحسب الإعلانات الصادرة عن الهيئة.
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05 كانون أول / ديسمبر 2022 04:08
16:08الداخلية تعلن عن كشف جديد للمسافرين عبر معبر رفح البري
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